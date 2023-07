Redação EdiCase 3 destinos imperdíveis no litoral baiano

O alto verão já passou, mas o calor intenso, principalmente na região Nordeste do Brasil, permanece praticamente o ano inteiro. Porém, durante os meses de julho e agosto, os preços de passagens e pacotes turísticos podem abaixar em alguns casos. Sendo assim, nada melhor do que passar uns dias na praia, curtindo o sol e o mar, não é mesmo?

Entre as inúmeras belezas do Nordeste, a Bahia oferece opções para todos os gostos, em seu extenso litoral, de 1.183 quilômetros, o maior entre todos os estados brasileiros. Então, praia bonita é o que não falta. Confira três opções de roteiro e prepare as malas!

Morro de São Paulo

A cerca de 60 quilômetros de Salvador , Morro de São Paulo é uma ilha onde carros não circulam. O jeito mais comum para chegar lá é a partir dos catamarãs que saem diariamente do Terminal Marítimo, em frente ao Mercado Modelo, em Salvador. A viagem dura cerca de duas horas e meia.

Em Morro, quase tudo pode ser feito a pé, e as principais praias são chamadas de Primeira, Segunda, Terceira, Quarta e Quinta praia (Praia do Encanto). O agito está concentrado nas duas primeiras, onde está a maioria das pousadas, restaurantes e o centro da vila, com lojinhas e agências de turismo. Juntas, as duas têm cerca de 700 metros, portanto é bem fácil chegar caminhando à terceira praia, que tem mais 800 metros de extensão, também com várias pousadas e ponto de partida dos passeios de barco.

Já a quarta praia, semideserta e uma das mais belas da ilha, com várias piscinas naturais, tem mais de cinco quilômetros. Por isso, chegar à quinta praia a pé exige disposição para caminhadas, mas é possível contratar charretes para ir até lá.

Mangue Seco é marcado pelas dunas de areia branca, praias semidesertas e rústicas (Imagem: Luis Inacio P Prado | Shutterstock)

Mangue Seco

Quem não se lembra de Tieta? Inspirada na obra de Jorge Amado, a novela contribuiu para chamar a atenção para Mangue Seco, a última praia no extremo norte do litoral baiano, na fronteira com o estado de Sergipe, por onde se chega de barco, atravessando o rio Real. O local é marcado pelas dunas de areia branca, praias semidesertas e rústicas, com quase 30 quilômetros de extensão.

Mangue Seco está a cerca de 250 quilômetros ao norte de Salvador e a aproximadamente 80 quilômetros ao sul de Aracaju . Logo, é mais fácil conhecer essa região a partir da capital de Sergipe, mas há agências que oferecem pacotes nos dois estados, inclusive com passeios de um dia só.

Itacaré é formada por uma sucessão de praias e morros cobertos por coqueirais (Imagem: Caio Pederneiras | Shutterstock)

Itacaré

Situada na Costa do Cacau, Itacaré está a cerca de 70 quilômetros ao norte de Ilhéus (1h40 de ônibus a partir de Ilhéus). O litoral é formado por uma sucessão de praias e morros cobertos por coqueirais e mata preservada, incluindo desde algumas praias localizadas bem pertinho do centro da vila, com boa estrutura turística, até outras mais afastadas aonde se chega por trilhas, organizadas por agências locais.

Um dos passeios mais famosos na região é para a praia de Taipus de Fora, na Península do Maraú, repleta de piscinas naturais e recifes de corais. Próximo dali, está a Lagoa Azul, de águas doces e mornas. Os traslados das agências para Maraú são feitos em veículos 4 x 4.