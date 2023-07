Laleska Diniz Veja os benefícios da música para o desenvolvimento infantil

Ainda dentro do útero, a audição é o primeiro sentido do bebê a se desenvolver. Dessa forma, antes de nascer, ele já tem contato com sons – sejam eles internos ou externos. Algumas mães, inclusive, criam o hábito de colocar músicas para tocar perto da barriga.

Após o nascimento, as canções passam a fazer parte da vida da criança de maneira mais intensa. Entre uma brincadeira e outra, ouvindo ou cantando, o contato com a música passa a ter um papel importante no aprendizado.

Música ajuda no desenvolvimento da linguagem

Conforme aponta pesquisa realizada por neurocientistas do Instituto do Cérebro da Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, a música desenvolve significativamente a fala e a leitura da criança.

Ao ouvir e cantar músicas, ela memoriza palavras que irão favorecer posteriormente o vocabulário, a formação de frases e a dicção. Além disso, a criança consegue absorver a mensagem e o sentido transmitido pela canção, da mesma forma que ocorre com a leitura de um livro, por exemplo.

Uso da música na escola

A música também desempenha papel importante durante o período de escolarização, pois contribui para o processo de alfabetização e aprendizado infantil. No Brasil, conforme determina a Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016, o ensino da música – assim como das artes visuais, dança e teatro – é um componente obrigatório nos currículos da educação básica.

De acordo com os Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação Básica, a música e outras atividades, como leitura de histórias, desenho e jogos, devem ser igualmente valorizadas nas instituições de ensino.

A música é uma importante ferramenta para o desenvolvimento infantil (Imagem: Chokniti-Studio | ShutterStock)

Melhora da expressão corporal e capacidade motora

O corpo também é estimulado a acompanhar o ritmo da música, algo muito positivo para o aprimoramento da expressão corporal . Além disso, tocar instrumentos musicais auxilia no desenvolvimento da capacidade motora infantil.

Contato com diferentes culturas

A música, que está presente em todas as partes do mundo, também pode ser uma forma de a criança ter contato com diferentes culturas. Ademais, a relação com canções nacionais e internacionais, de diferentes épocas, contribui para que o pequeno conheça variados costumes.

Socialização e foco

Quando trabalhada em grupo, a música contribui para a socialização entre as crianças. Ainda, trabalha o foco, uma vez que, para cantar ou tocar instrumentos, é necessário manter atenção no ritmo e na melodia.