Redação EdiCase Entenda a importância de orientar as crianças sobre as mídias sociais

No dia 30 de junho é comemorado o Dia Mundial da Mídia Social. A data nos dá a chance de refletir sobre como abordar a comunicação online como pais. Nesta era digital, as redes sociais se tornaram parte essencial de nossas vidas, e os pais precisam entender o mundo em que seus filhos estão crescendo.

As plataformas de mídia social transformaram a forma como nos conectamos, comunicamos e compartilhamos informações. Eles se tornaram uma parte intrínseca de nossas vidas diárias e oferecem imensas oportunidades de aprendizado, criatividade e conexão. No entanto, como pais, é essencial navegar no mundo digital com responsabilidade e orientar nossos filhos a fazer escolhas seguras e informadas.

Toxicidade nas mídias sociais

Eduardo Omeltech, especialista em neurociência e behaviorismo, alerta para a crescente prevalência de toxicidade em plataformas de mídia social, levantando preocupações sobre o bem-estar e a segurança das comunidades online.

O aumento do assédio, do discurso de ódio e do bullying teve um impacto significativo na saúde mental, com indivíduos e organizações pedindo ação imediata para combater esse problema. Em resposta a essas descobertas alarmantes, os especialistas enfatizam a importância de criar espaços positivos e promover o bem-estar digital.

Impacto social da toxicidade

As comunidades online tornaram-se centrais para conectar, compartilhar informações e se expressar. No entanto, a falta de moderação e responsabilidade das plataformas de mídia social permitiu que o comportamento tóxico florescesse.

“As consequências dessa toxicidade são vastas e podem resultar em sofrimento emocional grave, ansiedade e até automutilação para as vítimas. Medidas devem ser tomadas para promover um ambiente online seguro e inclusivo para todos os usuários”, comenta Eduardo Omeltech.

Construindo um ambiente seguro e positivo

As iniciativas de bem-estar digital são essenciais para lidar com a cultura tóxica predominante nas mídias sociais. Incentivar as plataformas a priorizar a segurança do usuário e a saúde mental deve ser um esforço coletivo.

Empresas de tecnologia, plataformas de mídia social e formuladores de políticas devem colaborar para desenvolver e implementar soluções eficazes para combater o assédio online . Isso envolve melhorar os mecanismos de denúncia e bloqueio, investir em ferramentas de moderação e educar os usuários sobre comportamento online responsável.

Importante papel da sociedade

Também é crucial que os indivíduos assumam um papel ativo na promoção de espaços online positivos. Atos simples de gentileza, empatia e respeito podem ajudar muito a neutralizar o comportamento tóxico frequentemente encontrado nas mídias sociais. Ao promover uma cultura de civilidade e compreensão, as comunidades podem se tornar faróis de positividade e apoio.

“A necessidade de combater a toxicidade nas mídias sociais não se limita ao bem-estar pessoal, mas tem implicações sociais mais amplas. As plataformas online influenciam significativamente o discurso público, moldando a opinião pública e impactando os resultados do mundo real. Podemos promover discussões mais saudáveis, superar divisões e promover uma sociedade mais inclusiva e tolerante ao enfrentar a toxicidade online”, explica Eduardo Omeltech.

Comunicação aberta com as crianças sobre redes sociais

Falando sobre pais, seja você ou não, é importante estabelecer linhas de comunicação abertas com as crianças ao seu redor sobre as redes sociais . Devemos ter conversas honestas sobre comportamento responsável, estar atentos à nossa pegada digital e tratar os outros com gentileza e respeito. Ao criar um ambiente seguro e sem julgamentos, podemos encorajar nossos filhos a compartilhar suas experiências, preocupações e perguntas sobre a mídia social.

No Dia Mundial da Mídia Social, vamos celebrar o poder da mídia social enquanto reconhecemos nosso papel como pais ao orientar as experiências online de nossos filhos. Ao se envolver ativamente em suas vidas digitais e abraçar a era digital, podemos ajudá-los a navegar nas mídias sociais com confiança, maturidade e senso de responsabilidade, mesmo antes de se tornarem adultos.

Crianças que usam dispositivos eletrônicos na hora de dormir tem mais chances de sofrer de distúrbios do sono (Imagem: Jelena Stanojkovic | Shutterstock)

3 ações para garantir o bem-estar dos filhos na era digital

Com o crescente uso das redes sociais e tecnologias, é fundamental adotar medidas para proteger e orientar nossos filhos em suas experiências online.

1. Evite o uso de celulares na hora de dormir

É alarmante que as crianças que usam dispositivos eletrônicos na hora de dormir tenham duas vezes mais chances de sofrer de distúrbios do sono, falta de sono , ansiedade e depressão. Esses dispositivos estão afetando negativamente seu bem-estar e desenvolvimento cognitivo.

2. Limite o tempo de tela

Para garantir que nossos filhos prosperem, devemos agir. Podemos fazer uma diferença significativa em suas vidas estabelecendo um limite estrito de duas horas por dia para o tempo de tela, priorizando a atividade física e promovendo um sono de qualidade. É desanimador que apenas uma pequena porcentagem de crianças siga essas recomendações cruciais.

3. Incentive hábitos saudáveis

Vamos priorizar o sono e a saúde geral de nossos filhos, estabelecendo limites claros no tempo de tela, especialmente antes de dormir. Incentivar hábitos saudáveis e um estilo de vida equilibrado pode capacitar nossos filhos a crescer cognitivamente e desfrutar de uma vida mais saudável. Juntos, podemos causar um impacto duradouro em seu bem-estar.

Uma responsabilidade coletiva

Em conclusão, a prevalência de toxicidade em plataformas de mídia social exige ação imediata para criar espaços online positivos. Seja por meio de ferramentas de moderação mais fortes, iniciativas de bem-estar digital ou promoção de um comportamento online responsável, nossa responsabilidade coletiva é combater o ambiente tóxico. Juntos, podemos construir uma comunidade mais segura e inclusiva para todos desfrutarem.

Por Kiko Gaspar