Redação EdiCase Veja por que é preciso honrar a vida para viver bem

Em Belém, quando se olha a partir do Rio Guajará, consegue-se observar um complexo de ilhas onde cada uma cumpre sua beleza e função própria. É como se, com sua singularidade, elas nos ensinassem mais sobre a vida.

Há a Ilha dos Papagaios, que é um verdadeiro berçário verde da cor luminosa desses pássaros. O bailado em voo com que iniciam as manhãs é tão lindo que há todo um cardápio turístico no qual essa visão é oferecida para a apreciação dos olhos e da alma.

Há a Ilha das Onças, a qual nem me atrevo a pensar em passear por lá. Há a Ilha do Combú, um lugar onde a cultura culinária é o motivo de inúmeras embarcações com destino a passeios gourmet com mais de 40 restaurantes. Fui lá conferir.

Frutos da terra em todo lugar

Nessa ilha, de saborosa cultura culinária, o que mais me impressionou foi a trilha que fiz após o almoço. Encontrei pé de cacau , açaizeiro, graviola, bacuri, jambu e outros frutos da terra em todo lugar que olhava. Frutos que sustentam praticamente a população do Pará e estão presentes em muitas partes do Brasil e até do exterior. Eles participam há milênios das rotinas e modo de vida das culturas ancestrais dessa região.

Se formos fazer um exercício de imaginação para saber quantas gerações e pessoas foram nutridas por esses alimentos, poderíamos comparar com o número de estrelas no céu, para fazer uma metáfora de aproximação.

Tudo isso para dizer aqui, caro leitor, que é essa Floresta Amazônica que tem servido de exemplo a um dos principais fundamentos da sabedoria dos povos indígenas : a abundância da natureza, que garante o sustento para cada habitante sobre seu solo, desde as gerações passadas, presentes e futuras.

Para garantir o bem-estar das gerações futuras, é preciso preservar a natureza (Imagem: Valentin Ayupov | Shutterstock)

Conexão entre todas as formas de vida

Além disso, a Amazônia , como sabemos, causa um impacto no mundo inteiro mantendo o equilíbrio do clima. Esse lugar é a prova de que realmente somos uma rede de conexão entre todas as formas e maneiras de vida. Tudo está intimamente interconectado, não há como fugir disso. O que acontece aqui reflete em todas as comunidades humanas, animais, vegetais e minerais.

Que possamos, no mínimo, cuidar dessa bênção que nos foi dada pela grande natureza. Que possamos, urgentemente, honrar essa grande dádiva de todas as vidas, preservando com todo o nosso empenho e gratidão.

Por Kaká Werá – revista Vida Simples

É um ecologista do ser e cultivador da arte do equilíbrio da natureza humana.