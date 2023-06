Redação EdiCase 8 livros ótimos para ler durante as férias

As férias de julho, geralmente, são perfeitas para viajar e aproveitar o momento em família. Mas, também, podem ser o melhor período para relaxar e se dedicar à leitura de livros, afinal eles também são uma forma de conhecer novos lugares e, sobretudo, obter conhecimento. Por isso, confira 8 sugestões literárias que combinam com diferentes formas de lazer para você aproveitar!

1. O poder de me proteger

Livro “O poder de me proteger” (Imagem: Reprodução digital | LC Editorial)

Este livro é uma forma de introduzir conhecimentos sobre a prevenção do abuso às crianças e orientar os pais a abordarem o assunto com os filhos. Essa obra é resultado de anos de trabalho de Mariana Motta, escritora, psicóloga e orientadora na área da educação infantil. Entre as páginas, há propostas de atividades para que os pequenos leitores consigam identificar os próprios sentimentos e, também, uma cartilha com instruções aos cuidadores.

2. Um Olhar para Além do Cotidiano

Livro “Um Olhar Para Além do cotidiano” (Imagem: Reprodução digital | Artêra Editorial)

Em 20 contos, Irene Genecco utiliza situações banais para refletir sobre o medo do envelhecimento, a complexidade das relações familiares, as dificuldades com as rápidas mudanças tecnológicas, entre outros assuntos. Em uma história, ela trata sobre uma mulher que conhece um homem na internet, enquanto outro texto aborda as reflexões de uma pessoa dentro do transporte público após o trabalho. É um livro para os leitores em busca de se distanciar de uma realidade exaustiva, competitiva e acelerada.

3. O Sonho Verde

Livro “O Sonho Verde” (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

Viaje sem sair de casa com este livro! Em meio a um romance psicológico repleto de segredos, a narrativa faz um verdadeiro passeio pela Irlanda. As Falésias de Moher, o famoso Temple Bar, o trem que passa pela região costeira de Dublin… Todos esses lugares servem como pano de fundo para a história de Amy, que decide passar um tempo fora de casa para se distanciar dos problemas e acaba descobrindo mistérios sobre seu passado.

4. Partiremos ao Amanhecer

Livro “Partiremos ao Amanhecer” (Imagem: Reprodução digital | Editora Clube de Autores)

Para além dos relatos de imigrantes italianos que cruzam o Atlântico rumo ao Novo Mundo, “Partiremos ao Amanhecer” é um romance histórico que reconstitui em detalhes a vida doméstica, o trabalho, a religiosidade, os costumes e a sociedade dos imigrantes italianos a partir de 1745 no continente europeu, a vinda para o Brasil e os desdobramentos após sua chegada. O fio condutor é a trajetória da família Parise até os dias atuais.

5. Corajosas: Os contos das princesas nada encantadas

Livro “Corajosas: Os contos das princesas nada encantadas” (Imagem: Reprodução digital | Editora Mundo Cristão)

Inspiradas nos clássicos contos de fadas da “Branca de Neve”, “O Príncipe Sapo”, “Cinderela” e a “A Bela e a Fera”, as autoras apresentam as aventuras e desventuras de quatro garotas comuns, mas com coração de princesas. Conhecê-las é como estar diante de um espelho mágico e enxergar um pouquinho delas em nós.

6. O ensino da filosofia enquanto experiência filosófica

Livro “O ensino da filosofia enquanto experiência filosófica” (Imagem: Reprodução digital | Editora Pimenta Cultural)

Com 16 anos de experiência em salas de aula, o professor Fábio Antônio Gabriel defende que a filosofia deve se conectar com a realidade dos alunos para não se tornar apenas uma disciplina de memorização. Neste livro, o escritor utiliza pesquisas qualitativa e empírica para mostrar que os pensamentos filosóficos contribuem para a formação de opinião e para as noções sobre ética e moral.

7. A busca de um novo amanhecer

Livro “A busca de um novo amanhecer” (Imagem: Reprodução digital | Vagner Faustino Fernandes)

Na procura de respostas para si, Vagner Fernandes Faustino descobriu que não poderia lidar com sentimentos como dependência emocional, vazio existencial e depressão de forma puramente racional. No livro “A busca de um novo amanhecer”, ele compartilha o que descobriu nesta jornada a fim de ajudar outras pessoas.

8. Blue Light

Livro “Blue Light” (Imagem: Reprodução digital | Editora Viseu)

O que você faria se, em um dia qualquer, acordasse sem memória de quem é e de onde está? Neste enredo, Aurora precisa desvendar os enigmas de sua existência, ao mesmo tempo em que se envolve em uma luta contra o mal. Para isso, ela se refugia na loja de Dominique, um jovem e humilde costureiro que também esconde grandes segredos. Primeiro livro de uma saga, esta história leva mensagens universais sobre bondade e justiça.

Por Genielli Rodrigues