Janaine Fernandes 5 animações da Disney que ensinam sobre autoconhecimento e emoções

Os filmes de animação possuem um incrível potencial para ensinar sobre autoconhecimento e emoções. Por meio de personagens cativantes e narrativas envolventes, essas produções conseguem abordar questões profundas relacionadas à jornada interior do ser humano.

A Disney, em especial, sempre foi conhecida como uma das melhores produtoras de filmes infantis. Com roteiros muito bem elaborados e histórias profundas, suas animações impactam não só as crianças, mas também os adultos de todas as idades.

A seguir, veja algumas das animações da Disney que oferecem lições poderosas sobre autoconhecimento e como encontrar um equilíbrio emocional em diferentes situações da vida!

Divertida Mente (Imagem: Reprodução digital | Disney)

1. Divertida Mente

“Divertida Mente” é uma animação que nos leva a uma viagem emocionante dentro da mente de uma garotinha chamada Riley. Acompanhamos a história das cinco emoções que vivem no centro de controle do seu cérebro: Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho. Ao explorar as memórias e os desafios da vida de Riley, o filme nos mostra a importância de compreender e equilibrar nossas emoções, além de como a tristeza pode desempenhar um papel fundamental no crescimento emocional.

Soul (Imagem: Reprodução digital | Disney)

2. Soul

Em “Soul”, conhecemos a história de Joe Gardner, um professor de música apaixonado que acaba em uma jornada mágica e espiritual após um acidente. Em um lugar chamado “A Grande Antevida”, ele deve descobrir o verdadeiro significado da vida e da sua própria existência. Ao explorar o mundo das almas e encontrar uma jovem chamada 22, Joe aprende a valorizar as pequenas coisas e a encontrar alegria em cada momento. O filme nos convida a refletir sobre nossos sonhos, propósitos e a importância de aproveitar cada experiência.

Red: crescer é uma fera (Imagem: Reprodução digital | Disney)

3. Red: crescer é uma fera

Mei Lee é uma adolescente comum que está passando pela puberdade, até que descobre que, sempre que fica emocionalmente agitada, ela se transforma em um grande panda-vermelho. Por meio dessa transformação, a garota aprende a abraçar suas emoções e a se conhecer verdadeiramente. O filme nos mostra como é normal passar por momentos em que nossas emoções parecem nos dominar, mas também nos ensina a importância de aceitar e entender esses sentimentos de maneira saudável .

Viva: a vida é uma festa (Imagem: Reprodução digital | Disney)

4. Viva: a vida é uma festa

Nesta viagem musical e colorida à Terra dos Mortos, conhecemos Miguel, um garoto apaixonado por música que sonha em se tornar um grande violeiro, mas que é impedido por conta de uma tradição familiar. Ao desobedecê-la, ele se envolve em uma aventura para desvendar os segredos do passado e encontrar seu verdadeiro caminho. Com temas como memória, identidade e valorização da família, o filme nos lembra da importância de conhecer e honrar nossas raízes para encontrar nossa própria voz e felicidade.

A família do futuro (Imagem: Reprodução digital | Disney)

5. A família do futuro

“A família do futuro” é uma animação que nos transporta para um futuro incrível em que Lewis, um jovem inventor, embarca em uma aventura no tempo. Ele conhece a família do futuro e descobre segredos do seu passado. Ao longo dessa jornada, Lewis aprende sobre a importância de aceitar quem ele é e de valorizar as conexões familiares. O filme nos mostra como o autoconhecimento e a compreensão de nossas origens podem nos ajudar a construir um futuro melhor.