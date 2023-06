Redação EdiCase Elementos: conheça a história da animação da Disney que fala sobre diversidade

Mais uma animação da Disney chegou aos cinemas para aquecer os corações e fazer o público ir às lágrimas. Elementos mostra que os opostos se atraem, e que é possível viver em harmonia com as diferenças. Para uma experiência mais completa e imersiva, a Editora Melhoramentos lança o livro homônimo com lindas ilustrações, um cenário gigante e 10 miniaturas incríveis.

Conheça a história

A Cidade Elemento está repleta de moradores bem diferentes, mas que buscam, em meio às divergências do dia a dia, encontrar similaridades com o propósito de uma vida mais harmoniosa . Afinal, aceitar as diferenças é ser feliz.

Faísca Luz e Gota D’água

Faísca Luz pertence ao Elemento Fogo. Apesar de ser um pouco cabeça quente, ela é forte, inteligente e faz de tudo para deixar seus pais orgulhosos, pois eles se sacrificaram muito para dar a ela uma vida boa. Enquanto a energética Faísca adora cortar as ruas da Cidade Elemento com sua scooter superveloz, o tranquilo Gota D’água, que pertence ao Elemento Água, tem um jeito totalmente diferente ao dela.

Que água e fogo são opostos, todo mundo já sabe. E, seguindo as regras da cidade para uma boa convivência, os elementos não podem se misturar. Mas Faísca Luz e Gota D’água têm seus caminhos cruzados e tudo pode mudar na Cidade Elemento.

Conheça a história de Faísca Luz e Gota D’água, dois elementos que não podem se misturar (Imagem: Reprodução digital | Editora Melhoramentos)

Experiência interativa

Além de explorar as aventuras dos personagens através das páginas, as crianças podem se divertir ainda mais e fazer parte da história com o cenário e miniaturas que acompanham o livro. A leitura interativa oferece a possibilidade de inventar novos enredos, estimulando a imaginação e a criatividade dos pequenos. A obra traz, de maneira simples e sensível, uma discussão atual e importante: a diversidade e o respeito às diferenças.

Por Jaqueline Souza