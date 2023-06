Redação EdiCase 5 cidades para conhecer na República Tcheca

A República Tcheca tem muitas atrações bonitas e interessantes para serem desvendadas que vão muito além dos lindos castelos e das deliciosas cervejas locais. Visitar o país é mais do que uma viagem. Você vai ficar encantado com tantas belezas naturais e históricas.

Além de Praga destacamos algumas cidades que vêm atraindo e surpreendendo cada vez mais turistas do mundo todo. Para cumprir o roteiro que sugerimos, o ideal é uma viagem de 8 dias. Mais um ponto a favor do destino é o câmbio favorável ao turista brasileiro, o país tem a Coroa Tcheca como moeda oficial

e R$1,00 vale aproximadamente 4,40 Coroas Tchecas.

1. Praga

Considerada uma das mais belas cidades europeias, Praga merece ao menos três dias para curtir os seus principais pontos turísticos. Os amantes de arte irão se encantar com os excelentes museus e galerias, mas sua maior magia está nas ruas estreitas e nos magníficos monumentos como pontes, praças, esculturas e construções antigas que são um prato cheio para quem curte arquitetura.

Centro histórico

Comece a visita pelo centro histórico, tombado pela Unesco, onde está localizado o Castelo de Praga. Construído entre os séculos XIV e XVII, foi residência dos reis da Boêmia e é atualmente sede da Presidência da República. Com mais de 70 mil metros quadrados, o complexo é praticamente uma cidade, concentrando vários edifícios e monumentos, como a suntuosa Catedral de São Vito, o Convento de São Jorge e a charmosa Viela Dourada. Os visitantes podem escolher diferentes circuitos para conhecer o complexo, de acordo com o tempo que dispõem.

A torre da prefeitura é uma das atrações mais fascinantes, pois abriga o relógio astronômico, de 1338, que a cada hora cheia, entre 9h e 23h, mostra o desfile dos 12 apóstolos. No intervalo entre as apresentações, suba até a torre do relógio para ver a cidade lá de cima, a vista é deslumbrante.

Ponte Carlos: um ícone histórico e artístico

A Ponte Carlos, um ícone do país, é também a mais antiga de Praga; construída sobre o Rio

Vitava, ela liga os dois lados da cidade e é toda decorada com estátuas de santos, a mais famosa é a de São João Nepomuceno. Reza a lenda que se fizermos um pedido com a mão nessa estátua seremos atendidos, não custa tentar. A ponte também pode ser admirada a bordo de um cruzeiro com buffet de jantar e música ao vivo passando pelos principais pontos turísticos da cidade.

Bairro judeu

Ainda na cidade velha, dedique-se a explorar o icônico bairro judeu. Caminhe pelas vielas retratadas nos romances de Franz Kafka, o mais célebre escritor do país, e admire os belos edifícios. O bairro reserva atrações religiosas interessantes. O Cemitério Judeu é um lugar impactante, que guarda muita história, além de ser o mais antigo do mundo era o único local onde, durante 300 anos, os judeus podiam ser enterrados.

Depois das visitas históricas faça uma pausa na praça da Cidade antiga para um café e experimentar o Trdelník, uma massa assada em formato de caracol, polvilhada com açúcar e canela. Aproveite este momento para observar o ritmo da cidade.

Cidade Nova

Chegou a vez de explorar a Cidade Nova, o coração comercial de Praga. A Praça Venceslau, foi palco de momentos importantes da história recente como a Revolução de Veludo que marcou o fim do comunismo. A praça é rodeada por edifícios art nouveau e art déco, um local particularmente interessante para os amantes da arquitetura. Ali encontram-se bons hotéis, lojas, restaurantes, cinemas e casas noturnas.

Arquitetura diferenciada

A Casa Dançante, situada às margens do Rio moldava, chama a atenção porque é diferente de todas as construções que você já viu, lembra um par de dançarinos e ficou conhecida como Fred e Ginger, em homenagem a Fred Astaire e Ginger Rogers. No início da construção muita gente foi contra por achar moderno demais , mas no final recebeu a aprovação da população sendo um dos pontos mais visitados da cidade.

NH Collection Carlos IV

Depois desses passeios maravilhosos, chegou a hora de descansar o corpo para as próximas viagens, nos hospedamos no NH Collection Carlos IV, hotel 5 estrelas para lá de luxuoso, localizado na região central, mas ainda assim em uma parte bem tranquila e com diversas opções de transporte público próximas.

O edifício neo-renascentista de 1890 já deu lugar a um banco e conserva muitas características dessa época. Os hóspedes podem curtir um happy hour tomando um drink no Bar que já foi um cofre. O lobby impressiona pela sua decoração elegante com um toque moderno, os hóspedes mais atentos irão reconhecê-lo de filmes como Homem Aranha 2.

Os quartos são muito confortáveis e amplos. A gastronomia oferecida é uma atração à parte, misturando a melhor culinária internacional com releituras muito saborosas de pratos tipicamente tchecos. Não deixe de reservar um tempinho para desfrutar do completíssimo café da manhã e do charmoso SPA.

Arredores de Praga

A capital da República Tcheca fica bem no meio do país, o que facilita muito para conhecer algumas cidades próximas como: Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Pilsen e Kutná Hora. É possível fazer essas viagens de ônibus, trem, carro alugado ou contratando um receptivo.

Pilsen é conhecida como a terra da cerveja (Imagem: Pavel Dobrovsky | Shutterstock)

2. Pilsen

Que tal conhecer e relaxar em um bate-volta que desce redondo? O percurso a partir de Praga dura uma hora e ao chegar já entramos no clima alegre na terra da cerveja mais popular do mundo. Você pode começar matando a sede, mas eu aconselho conhecer os atrativos da cidade antes de provar uma das bebidas mais consumida pelos brasileiros.

Centro histórico

O centro histórico é um charme. Sabe aquela cidade com o movimento de uma metrópole e ar de interior. Tem prédios em estilo gótico e barroco, teatro, igrejas e muitos parques ao redor. A Praça da República é a principal com prédios históricos , cafés, restaurantes e mercados. E é lá que encontramos a Catedral de São Bartolomeu que tem a torre mais alta da Chéquia com 102 metros. Se você quiser contemplar a vista lá de cima precisa ter fôlego para subir 300 degraus.

Cervejaria Pilsner Urquell

O tour da Cervejaria Pilsner Urquell é uma parada obrigatória, afinal foi lá que a cerveja pilsen foi criada. O museu fica no prédio original da cervejaria, de 1842, você pode conhecer a fábrica atual por dentro, passando por várias etapas e no final se deliciar com cerveja típica. Este tour é pago e atrai cervejeiros do mundo todo.

Depois dessa viagem, ficou com vontade de beber uma Pilsen, a fábrica possui um restaurante que serve deliciosos pratos típicos, e a cerveja na temperatura certa. Na ZDRAVÍ!

3. Kutná Hora

Localizada na região da Bohemia, a 70 km de Praga, Kutná Hora é muito interessante e merece uma visita. A cidade é pequena e dá para fazer um bate e volta sem estresse. É um ótimo destino para quem gosta de turismo religioso. A atração mais popular é a Capela dos Ossos, decorada com ossos humanos de verdade. São mais de 50 mil ossos dentro da igreja, tem osso até no teto. É diferente, mas é meio estranho.

Além da Capela dos Ossos, tem outras igrejas, como a de São João Nepomuceno, a igreja de São Tiago, a igreja da Assunção de Nossa Senhora e São João Batista e a Catedral de Santa Bárbara, uma obra-prima do estilo gótico que levou mais de 500 anos para ser construída. Cada uma das igrejas tem a sua peculiaridade, vale muito conhecer, rezar e agradecer pela viagem.

Casa da Moeda

Kutná Hora teve sua importância com minas de prata e já foi a segunda mais rica do Reino da Boêmia. Em um prédio histórico da cidade fica a Corte italiana, que foi a Casa da Moeda central de todo o Reino Tcheco. Atualmente abriga um museu super interativo onde é possível entender como funcionava a cunhagem de moedas nessa época. Dá até para fazer uma moeda como antigamente e levar de recordação. Após a aula visite também o Jardim italiano na mesma propriedade, é lindo!

Palácio Chateau Mcely

Uma ótima sugestão de passeio pertinho de Kutná Hora é conhecer o Palácio Chateau Mcely, hotel 5 estrelas com 24 quartos em estilos diferentes, mas todos com muito luxo, conforto e sofisticação. Um hotel ecologicamente correto com um parque de 5 hectares de pura natureza. Os não hóspedes podem desfrutar de um SPA natural e um premiado restaurante com atendimento e comida impecável do premiado Piano Nobile. Ah! Não se esqueça de fazer reserva.

A cidade de Cesky Krumlov é patrimônio cultural (Imagem: Diego Grandi | ShutterStock)

4. Cesky Krumlov

Pegue a estrada e siga para essa bucólica cidade medieval ao sul de Praga. Dá para fazer um bate-volta, mas eu aconselho passar a noite e aproveitar dois dias na cidade que se tornou patrimônio cultural e natural da humanidade da Unesco. Para começar o passeio aproveite para caminhar pelas tortuosas ruas de pedras, onde viveram alquimistas e trovadores e hoje abrigam lojas e restaurantes. Perca-se nas ruelas durante o dia ou à noite e observe cada detalhe.

Cesky Krumlov é um pequeno tesouro. O castelo renascentista é uma das belas atrações, com lindos jardins onde é possível meditar e esquecer da vida. O lugar também proporciona uma linda vista da cidade. A entrada para os jardins do castelo é gratuita, mas para subir os mais de 150 degraus que levam até a torre é preciso comprar ingresso.

No mês de junho a cidade volta a era renascentista durante a Festa da Rosa de 5 Pétalas, as ruas são tomadas por cavaleiros e espadachins, feiras de artesanato, comida típica e música antiga. É uma festa fantástica. Seja qual for a sua preferência, essa cidade merece ser desvendada com calma.

5. Karlovy Vary

A cidade termal situada onde os rios Ohre e Teplá se encontram, fica a pouco mais de uma hora e meia de Praga. Além de suas inúmeras belezas arquitetônicas também é famosa pelo Festival Internacional de Cinema, que atrai muitas celebridades para a região.

A cidade é tão bonita que já serviu de cenário para vários filmes, entre eles As Férias da Minha Vida, com Queen Latifah, e 007 Cassino Royale, com Daniel Craig. Muitas cenas de Cassino Royale foram gravadas no luxuosíssimo Grandhotel Pupp.

Aliás, o que não falta por lá são hotéis e spas de luxo, com tratamentos de beleza e terapêuticos. Karlovy Vary possui 12 fontes com diferentes temperaturas e diferentes quantidades de dióxido de carbono, cada fonte é indicada para um tipo de tratamento. Cercada por verdes montanhas e com um rio de águas quentinhas até no inverno, a cidade é um espetáculo em qualquer estação.

A República Tcheca é um país com muita cultura e história tanto antiga como mais recente, um povo amigável, ótima rede de transporte público e uma gastronomia que surpreende, além de um esplendor único, que deve ser vivenciado ao menos uma vez na vida.

Dica: além do passaporte, a partir de 2024 será obrigatório possuir o ETIAS, visto eletrônico, para entrar na República Tcheca ou outros países da União Europeia. O ETIAS é um sistema de controle migratório,

obtido a partir do preenchimento de um formulário e do pagamento de uma taxa cobrada em euros.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem

A repórter viajou a convite da ETC (European Travel Comission) e Czech Tourism (Escritório de Turismo da República Tcheca) com proteção Affinity Seguro e conectividade O Meu Chip.