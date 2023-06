Janaine Fernandes 5 filmes sobre viagens espaciais que você precisa assistir

As viagens espaciais têm sido um tema fascinante e inspirador no cinema ao longo dos anos. A ideia de explorar o desconhecido, alcançar planetas distantes e desafiar os limites da tecnologia e da própria existência humana desperta a imaginação e a curiosidade do público. Não é à toa que muitos filmes com essa temática fizeram bastante sucesso e conquistaram o coração dos espectadores.

A seguir, veja quais são os cinco melhores filmes sobre viagens espaciais!

2001 – Uma Odisseia no Espaço é um clássico sobre viagens espaciais (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros)

2001 – Uma Odisseia no Espaço

“2001: Uma Odisseia no Espaço”, de Stanley Kubrick, é um clássico inesquecível das viagens espaciais. Com uma narrativa envolvendo uma inteligência artificial que toma o controle de uma nave, o filme transcende essa premissa ao apresentar uma fotografia hipnotizante e um roteiro envolvente que nos faz mergulhar na história. Mesmo sendo lançado em 1968, sua qualidade o torna atemporal, sendo considerado à frente de seu tempo.

Onde assistir: HBO Max

Filme Interestelar retrata um futuro pós-apocalíptico (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros)

Interestelar

Considerado por muitos como uma das melhores ficções científicas dos últimos anos, “Interestelar” já se tornou um clássico moderno do renomado diretor Christopher Nolande. O filme retrata um futuro pós-apocalíptico, em que os recursos da Terra estão se esgotando, e a NASA recruta um ex-astronauta para liderar uma missão em busca de um novo planeta habitável para a humanidade.

Além de sua precisão científica, graças à consultoria especializada, o filme é emocionante, repleto de cenas que evocam uma intensa carga emocional. É uma recomendação imperdível para os amantes do gênero.

Onde assistir: HBO Max e Prime Video

Alien, o Oitavo Passageiro (Imagem: Reprodução Digital | Fox Film do Brasil)

Alien, o Oitavo Passageiro

Um clássico do terror espacial , “Alien: o Oitavo Passageiro” é perfeito para os fãs de ficção científica e efeitos práticos. Inspirado em “Tubarão” (1975), o diretor Ridley Scott cria uma tensão angustiante em torno da invasão de um alienígena em uma nave cargueira, representando um grande perigo para a tripulação isolada no espaço.

Onde assistir: Star +

Star Wars – O Império Contra-Ataca (Imagem: Reprodução Digital | Fox Film do Brasil)

Star Wars – O Império Contra-Ataca

“Star Wars – O Império Contra-Ataca” é um épico da ficção científica que se destaca como uma das melhores sequências cinematográficas de todos os tempos. Neste capítulo da saga, a rebelião liderada por Luke Skywalker enfrenta o poderoso Império Galáctico. Com uma narrativa emocionante e repleta de reviravoltas, o filme apresenta o lendário Mestre Yoda, o enigmático Darth Vader e à inesquecível batalha no gelo do planeta Hoth. Com um equilíbrio perfeito entre ação, drama e aventura espacial, “O Império Contra-Ataca” conquistou os corações dos fãs.

Onde assistir: Disney +

Lightyear (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

Lightyear

“Lightyear” é uma animação do universo de Toy Story que conta a história do verdadeiro Buzz Lightyear, um patrulheiro espacial com a missão de resgatar uma nave cheia de pessoas de um planeta inóspito na galáxia. Para isso, ele conta com aliados e enfrenta o temível Zurg.

O filme foi lançado em 2022 e inicialmente enfrentou certa rejeição do público, acostumado a ver o Buzz como um brinquedo. No entanto, ao se desprender desse fato, é possível se envolver em uma aventura divertida para crianças e repleta de mensagens significativas para os adultos.

Onde assistir: Disney +