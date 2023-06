Redação EdiCase Turismo no Chipre: 6 lugares para visitar na ilha do Mediterrâneo

Qual é a primeira ilha que vem à sua cabeça quando você ouve falar do mar Mediterrâneo? As Baleares, com as badaladas Ibiza e Mallorca? As famosas Sardenha ou Sicília, na Itália? Ou alguma ilha grega paradisíaca como Mykonos ou Santorini?

Esqueça todas elas, estou falando do Chipre. Sim, Chipre. Talvez você nunca tenha ouvido o nome, mas esse pequeno país é a terceira maior ilha do Mediterrâneo. Apesar de fazer parte da União Europeia, o Chipre está geograficamente localizado no Oriente Médio, abaixo da Turquia, acima do Egito e ao lado do Líbano e da Síria.

Destino pouco conhecido entre os brasileiros, Chipre se mostra uma grata surpresa para quem gosta de praia, cultura, história e boa gastronomia, já que mescla o melhor dos dois continentes.

1. Nicósia

A única capital do mundo ainda dividida é a capital do Chipre, Nicósia. A maior cidade do país está separada, literalmente, por uma linha: a “Linha Verde”, também conhecida como “Buffer Zone”. Essa faixa foi criada em 1974 pela ONU após a invasão da Turquia na parte norte do Chipre. Hoje a zona desmilitarizada divide Nicósia em duas: do lado sul, gregos; do norte, turcos. Para quem curte história, vale a pena fazer um walking tour pela Buffer Zone.

A diferença entre as duas partes é gritante, seja no idioma, na arquitetura, na moeda ou até na bandeira. Enquanto a porção sul de Nicósia pertence à República do Chipre, onde a maioria é greco-cipriota, a região norte faz parte da República Turca de Chipre do Norte, reconhecida somente pela Turquia.

Você pode atravessar a fronteira de carro ou a pé. Se for caminhando, um dos pontos de travessia acontece pela Ledras Street, uma rua com diversos comércios no centro de Nicósia. Apesar de haver bastante policiamento na fronteira, o ambiente é muito tranquilo e seguro dos dois lados.

Enquanto a parte grega se parece mais com qualquer outra cidade europeia, sobretudo pela sua organização, a parte norte te faz sentir como se estivesse na Turquia. Um pouco mais “raiz”, por assim dizer, ela surpreende e atrai muitos turistas devido às suas mesquitas, aos seus mercados e, principalmente, às inúmeras lojas de roupa, que vendem produtos por valores mais baixos do que suas concorrentes do lado grego.

2. Famagusta

Também no lado turco fica a região de Famagusta (Maras, em turco) e o balneário de Varosha. Muito famoso nos anos 60 e 70, hoje o local encontra-se abandonado pela guerra que ocorreu em 1974. Os edifícios permanecem exatamente como estavam há 50 anos, fazendo da “cidade-fantasma” um complexo alucinante para quem curte turismo não-convencional. A entrada é gratuita e não são permitidos automóveis, apenas o passeio de bicicleta ou a pé.

3. Larnaca

Apesar de o maior aeroporto do país estar em Larnaca, esta cidade não é tão buscada pelos turistas que decidem visitar o Chipre. Mesmo assim, oferece possibilidades de praia como a Finikoudes e a Mackenzie Beach, situadas bem próximo ao aeroporto e próprias para esportes aquáticos como windsurf. Larnaca também abriga uma importante mesquita, a Hala Sultan Tekke. Este local de oração para os muçulmanos fica na margem do Larnaca Salt Lake (lago salgado), também localizado muito próximo ao aeroporto e à Mackenzie Beach.

Limassol

Limassol é a cidade mais moderna do Chipre e a segunda maior do país. Isso pode ser notado pelos arranha-céus e pelos barcos de luxo presentes em sua marina. A cidade portuária é residência de milhares de russos. Em sua orla, podemos encontrar diversas opções de entretenimento, como cassinos, bares e restaurantes. Apesar de ser um importante polo industrial e comercial, Limassol não é só desenvolvimento e modernidade. O Castelo Medieval de Limassol, localizado no centro histórico, é uma das principais atrações turísticas da cidade.

4. Ayia Napa

No sudeste da ilha está localizada Ayia Napa, o balneário mais popular do país. Reconhecida por suas praias de areia branca e águas cristalinas como Nissi Beach, “Napa” recebe milhares de turistas, em sua maioria britânicos e do leste europeu, não só por sua beleza natural, mas também pela agitada vida noturna, repleta de bares, restaurantes e discotecas.

Por estar em uma área com muitos resorts, Nissi Beach é a mais procurada de Ayia Napa, sendo a preferida para quem quer festa e curtição. Contudo, se você quiser mais tranquilidade, Konnos Beach é a praia ideal. Apesar de ser menor, ela é tão ou mais bonita que Nissi.

Em Ayia Napa ainda há outros dois lugares fascinantes para os amantes do mar e da natureza: as Sea Caves e o Parque Nacional Cape Greco, localizado bem na ponta do país.

Porto de Paphos (Imagem: Ruslan Harutyunov | Shutterstock)

5. Paphos

Paphos é a principal cidade do oeste do Chipre. É onde, segundo a lenda, nasceu a deusa do amor Afrodite. A “Aphrodite’s Rock”, também conhecida como Petra tou Romiou, é uma praia de pedra que fica na costa de Paphos, mais precisamente em Kou – klia.

Eleita Capital Europeia da Cultura em 2017 e também considerada Patrimônio Mundial pela UNESCO, Paphos é reconhecida por sua importância histórica e arquitetônica. Prova disso são os sítios arqueológicos Tomb of the Kings e o de Nea Paphos.

Ao norte de Paphos, mais precisamente no Parque Nacional de Akamas, fica a Blue Lagoon. A paradisíaca praia de água morna e cristalina é o local indicado para relaxar, nadar e praticar snorkeling. O mais comum é fazer um passeio de barco em grupo que inclui churrasco, suco e fruta, mas você também pode alugar uma lancha para menos pessoas.

6. Omodos e Troodos

Como já vimos, o Chipre oferece incontáveis opções de praia. Mas engana-se quem pensa que a ilha se resume a litoral. O ponto mais alto do país é o Monte Olimpo, que fica nas Montanhas Troodos, localizado no centro do território cipriota. Com quase dois mil metros de altitude, o pico está geralmente coberto de neve, ideal para a prática de atividades de inverno como ski.

Vinho local

Na região de Troodos está o charmoso vilarejo de Omodos, famoso pela produção de vinho. Esta pequena vila, quase toda construída com pedras, tem um monastério, tavernas e diversas adegas e vinícolas que oferecem a bebida gratuitamente para os visitantes provarem. Aliás, todo ano há um festival de vinho em Omodos. Nada mal comer halloumi e lountza saboreando um vinho local!

Um ótimo destino

Chipre certamente merece mais reconhecimento a nível mundial por parte dos turistas . Mesmo sendo um país pequeno (em duas horas você consegue atravessá-lo de carro), essa ilha do Mediterrâneo oferece diversas opções de lazer. Isso sem falar da receptividade e hospitalidade dos cipriotas, da excelente gastronomia, das belíssimas praias e da riqueza histórica e cultural. Se você quer fugir dos tradicionais roteiros da Europa, o Chipre é uma ótima escolha. Definitivamente, a “Ilha do Amor” é um encanto!

Por Victor Caselli – revista Qual Viagem