Redação EdiCase Petrópolis: conheça a cidade que era destino da família real

Em 1822, quando D. Pedro hospedou-se em uma fazenda na região enquanto estava no caminho do ouro, entre os municípios do Rio de Janeiro e Minas Gerais, encantado, adquiriu a vizinha Fazenda do Córrego Seco.

Em 1843, determinou que ali seria o assentamento de uma povoação e construiu no local um palácio de verão, projeto que era um desejo de seu pai. Petrópolis então tornou-se a residência da corte durante a estação mais quente do ano, o que atraiu outros cariocas para o município, levados pelo clima agradável e pela presença da nobreza.

Segundo município planejado do Brasil

Alguns anos depois, em 1857, Petrópolis recebeu o status de cidade, tornando-se o segundo município planejado do país, estando atrás apenas de Recife. Com preocupações atípicas para a época, como os impactos ecológicos, a região se desenvolveu. A inauguração de rodovias e estradas de ferro contribuiu para o seu crescimento.

Com grande importância política, tornou-se frequentada por diversos políticos após a Proclamação da República e outros figurões da época, como Santos Dumont. A influência do império pode ser percebida na arquitetura de seus diversos prédios históricos.

Os visitantes também podem aproveitar uma variedade de bares e restaurantes (Imagem: Patrícia Chemin | Revista Qual Viagem)

Pontos turísticos no centro histórico

O centro histórico concentra a maior parte dos pontos turísticos, e uma volta pela Avenida Koeler pode provar isso, com suas fachadas preservadas . O local ainda possui uma vida noturna vibrante, com diversos bares e restaurantes, além de parques e praças.

Na sua visita pela região, não deixe de passar pelo Museu Imperial, uma imponente construção com diversos itens históricos, como fotografias, móveis e obras de arte, entre outros.

No centro, também se destaca a Catedral de São Pedro de Alcântara, com seu visual gótico e construção de 1884. O local abriga o mausoléu imperial, onde estão os restos mortais de Dom Pedro II e da Princesa Isabel. Aliás, falando na princesa, outro legado que ela deixou para a cidade foi o belíssimo Palácio de Cristal, um presente que recebeu do conde d’Eu e que, hoje, faz parte da agenda cultural do município, sediando eventos como o Natal Imperial.

Lugares para visitar

A Casa de Santos Dumont hoje funciona como museu que expõe diversos itens e criações do aviador. O Museu do Colono, apesar da simplicidade , oferece uma visão de como era a vida dos primeiros moradores da cidade.

Vale ainda visitar o Palácio Rio Negro, que já foi residência de verão de diversos presidentes, a Casa da Princesa Isabel e o Palácio Amarelo, que, além de ser sede da Câmara Municipal, abriga obras de arte.

Fachada da Bohemia no centro de Petrópolis, a primeira cervejaria do Brasil (Imagem: Reprodução | Revista Qual Viagem)

Palácio Quitandinha

Nos arredores do centro, o Palácio Quitandinha chama a atenção por sua grandiosidade. Foi criado para ser o maior hotel cassino da América do Sul no ano de 1944 e, atualmente, possui boliche, teatro e pista de patinação no gelo. Totalmente instagramável, tem uma vista complementada por um belo lago e um jardim.

Tradição cervejeira desde 1853

Para os amantes de cerveja (ou curiosos), vale a pena visitar a Cervejaria Bohemia, a mais antiga do país (datada de 1853). Um tour pelas suas dependências mostra todo o processo de produção da bebida.

Por Cláudia Costa e Elíria Buso – revista Qual Viagem