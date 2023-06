Redação EdiCase Paraty: cidade histórica do Rio de Janeiro é um destino imperdível

Fundada no início do século XVII, Paraty foi um importante centro comercial durante o período colonial, principalmente devido à sua localização estratégica entre o litoral norte de São Paulo e o Rio de Janeiro. A região onde hoje se encontra Paraty era originalmente habitada pelos indígenas guaianás, antes da chegada dos portugueses ali, em 1502, liderados por Gonçalo Coelho.

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a cidade se desenvolveu economicamente e se tornou um importante centro comercial e cultural, com a construção de diversas igrejas, casas e prédios públicos. No entanto, com a abertura do porto de Santos, no início do século XX, Paraty perdeu grande parte de sua importância econômica e ficou relativamente isolada do restante do país.

Redescoberta e revitalização

Foi somente a partir da década de 1960, com o surgimento do turismo e a valorização do patrimônio histórico, que o destino começou a ser redescoberto pelos brasileiros e estrangeiros, passando por um processo de revitalização e preservação de seu patrimônio histórico e cultural.

Em 1966, Paraty foi declarada Patrimônio Nacional pelo IPHAN, principalmente por conta de seu centro histórico, que é composto por cerca de 300 edifícios coloniais, incluindo igrejas, casas, lojas, museus e outros edifícios importantes.

Praias, história colonial e arquitetura

O destino hoje é popular não só por suas praias, que podem ser conhecidas em um passeio de barco, mas também por sua rica história colonial e arquitetura preservada . Os visitantes podem explorar as ruas de paralelepípedos da cidade velha, com suas casas coloridas de estilo colonial, igrejas barrocas, praças históricas e antigos fortes militares.

A cidade se tornou um importante porto para o comércio de ouro e pedras preciosas provenientes das minas de Minas Gerais, sendo também um importante ponto de escoamento do açúcar produzido na região. Além disso, também é palco de diversos eventos culturais, como a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que acontece anualmente e atrai escritores e leitores de todo o mundo.

As ruas de Paraty são famosas pelo charme e contexto histórico (Imagem: Catarina Belova | Shutterstock)

Rota histórica e ecoturismo

Outra atração importante para compreender o passado em Paraty é o Caminho do Ouro, uma trilha histórica que era usada para transportar essa e outras riquezas da região de Minas Gerais para o porto local durante o período colonial. O trecho que atualmente está mais preservado e é mais fácil de ser visitado fica situado às margens da atual estrada Paraty-Cunha e é uma ótima opção para quem gosta de caminhadas e ecoturismo.

Já Trindade é um distrito que atrai jovens em busca de natureza, localizado a 30 quilômetros do trevo da cidade, está situado dentro da Área de Proteção Ambiental do Cairuçu. É uma região muito tranquila, onde o contato com o verde da Mata Atlântica e das praias é o principal atrativo. A região também abriga seis das mais belas praias de Paraty (Brava, Cepilho, Rancho, Meio, Trindade e Figueiras), além de uma piscina natural de água salgada.

