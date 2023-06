Manoella Bittencourt 4 dicas para encontrar casualmente um novo amor

O amor pode surgir em momentos e lugares inesperados. Não há restrições de tempo ou local para encontrar a pessoa certa com quem compartilhar a vida. No entanto, muitos acreditam que o mês de junho é especialmente mágico e propício para aqueles que buscam um relacionamento sério.

Segundo o espiritualista Maicon Paiva, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, apesar do ditado popular de que “quem procura o amor não o encontra” , é válido frequentar lugares comuns ou explorar novos ambientes como uma forma de encontrar, de modo casual, alguém com quem iniciar um relacionamento.

De acordo com o especialista, o melhor momento para encontrar um grande amor é incerto. Algumas pessoas frequentam festas na expectativa de encontrar um parceiro(a) para a vida inteira , mas se fecham quando encontram pessoas fora desses lugares. “Esse comportamento diminui a possibilidade de começar um relacionamento”, diz.

O amor pode vir do acaso

Apesar de, às vezes, parecer história de cinema, o amor de fato pode acontecer a qualquer momento. Uma pesquisa publicada na revista Social Psychological and Personality Science , com estudantes universitários e adultos de todas as idades, descobriu que 66% dos casais começaram a se relacionar a partir de amizades.

Alguns chamam de “ coincidências amorosas ” quando conhecemos um novo amor por meio de circunstâncias pouco prováveis, longe de ambientes que estimulam a socialização. Mas essas situações inesperadas podem acontecer e, com a força do mês de junho, o mais mágico do ano, várias pessoas que passaram o primeiro semestre do ano sozinhas podem mudar essa história.

O espiritualista traz dicas de como conseguir um grande amor, pensando em contextos não tão óbvios. Confira!

1. Saia do lugar comum

Não adianta fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, ou seja, ir aos mesmos lugares e se conectar com as mesmas pessoas. Para contornar essa situação, os aplicativos de relacionamento são perfeitos para conhecer pessoas, lugares novos e, com a ajuda da magia de junho, uma nova oportunidade amorosa.

Mudar de ambiente pode levar a encontrar o amor (Imagem: wavebreakmedia | ShutterStock)

2. Fale com pessoas dos lugares que você frequenta

Aproveitar os lugares que você já frequenta para conhecer mais sobre alguém que você vê todos os dias pode ser mais fácil do que começar uma aproximação do zero, já que são pessoas com quem você tem um tipo de contato.

3. Converse com pessoas em outros lugares

Mudar de ares pode facilitar o encontro com o grande amor da sua vida. Ao fazer uma viagem, por exemplo, é possível que você esteja mais disposto ou disposta a conversar com pessoas diferentes e, quem sabe, levar esse relacionamento na mala.

4. Mude de assunto

O amor pode acontecer entre pessoas que se veem sempre, mas, pelo contexto da amizade ou coleguismo, o flerte pode não ser muito propício. Nesse caso, para arranjar o amor no mês de junho, convide o pretendente para fazer algo fora do local habitual.

Com essas dicas, é possível transformar encontros casuais em relacionamentos duradouros, aproveitando as energias do mês de junho.

Por Gustavo dos Santos Souza