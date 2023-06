Redação EdiCase 10 livros sobre amor para presentear neste Dia dos Namorados

Presentear com livros é um jeito muito especial de demonstrar amor. Quando escolhemos uma obra baseada na personalidade da pessoa que vai receber, estamos colocando um pouco do nosso olhar nesse presente, o que o torna ainda mais especial. Além disso, um livro pode gerar experiências inesquecíveis e criar conexões especiais.

Por isso, neste Dia dos Namorados, a Amora Livros, clube de assinatura de livros escritos por mulheres , selecionou 10 publicações que falam do amor em todas as suas formas – amores bonitos, difíceis, que encontram barreiras, livres e de outros tempos. Confira!

1. A gente mira no amor e acerta na solidão

Escrito a partir de diálogos que se originaram das experiências vividas pela autora em salas de aula e sessões de análise, o livro aborda a solidão como uma parte intrínseca do amor. Ela afirma que, ao contrário do que muita gente acredita, a solidão não é um oposto do amor, mas, sim, uma parte essencial dele. Uma obra fundamental para aprendermos a lidar melhor com esses dois sentimentos que nos coabitam.

Autora: Ana Suy

2. Este é um livro sobre amor

Ella, a narradora deste livro, conta episódios de sua vida amorosa a partir de quatro relacionamentos com homens de personalidades distintas e atitudes que provocam no leitor a identificação com várias situações no decorrer da narrativa.

Autora: Paula Gicovate

3. Só Garotos

O livro conta a relação entre a autora e cantora Patti Smith e o fotógrafo Robert Mapplethorpe, uma linda história de amor , amizade, cumplicidade e aceitação. Só Garotos é um retrato confessional da contracultura americana.

Autora: Patti Smith

4. Amora

Ao se debruçar sobre as diferentes manifestações do amor entre mulheres, Natália Borges Polesso escreveu uma coleção de histórias que revelam um delicado retrato do mundo sob a perspectiva de protagonistas repletas de nuances e complexidades. Obra vencedora do Prêmio Jabuti, traduzida e publicada em diversos países, Amora se tornou um clássico contemporâneo.

Autora: Natália Borges Polesso

5. O homem de lata

O livro fala de uma amizade que foi mais do que isso. Uma narrativa que começa nos anos 60 e aterrissa no começo da década 90, época em que a AIDS levou embora muitos amores que poderiam ter sido, mas não foram.

Autora: Sarah Winman

Nada digo de ti que em ti não veja (Imagem: Reprodução digital | Editora Pallas)

6. Nada digo de ti que em ti não veja

O livro fala de um amor impossível e narra a saga de duas famílias abastadas e seus segredos mais profundos . A história, cheia de intrigas e reviravoltas, se passa em um país construído sobre os pilares da escravidão, da intolerância religiosa e do colonialismo.

Autora: Eliane Alves Cruz

7. Normal People

Normal People – livro que virou série da HBO – acompanha Marianne e Connell ao longo de vários anos. Os dois começam um relacionamento no último ano do High School que continua durante os anos de faculdade, mas com a premissa de que o tempo passa e as pessoas crescem. Mais do que uma história fofinha, é uma linda narrativa do amor contemporâneo.

Autora: Sally Rooney

8. Paixão simples

Vencedora do prêmio Nobel de 2022, a autora esmiúça o estado de enamoramento absoluto que experimentou quando já estava divorciada e tinha os filhos crescidos. O livro é também uma reflexão sobre o poder da escrita e um elogio ao luxo que é viver um grande amor.

Autora: Annie Ernaux

9. O amante japonês

Em 1939, ano da ocupação da Polônia pelos nazistas, Alma Mendel, de oito anos, é enviada pelos pais para viver com os tios em São Francisco. Lá, ela conhece Ichimei Fukuda, filho do jardineiro japonês da família. Sem que ninguém perceba, nasce aí uma história de amor . Mas, após o ataque a Pearl Harbor, os dois são cruelmente separados. Muito tempo depois, presentes e cartas misteriosas são descobertos trazendo à tona uma paixão secreta que perdurou por quase setenta anos.

Autora: Isabel Allende

10. Os sete maridos de Evelyn Hugo

Perto de completar 80 anos, Evelyn Hugo, uma das maiores estrelas de Hollywood, decide contar tudo sobre a sua vida recheada de glamour e de uma boa dose de escândalos. Da chegada a Hollywood no início da década de 1950 à decisão de abandonar o mundo do espetáculo 30 anos depois, incluindo os seus sete casamentos, a vida de Evelyn é repleta de ambição, amizades improváveis e um grande amor proibido. Quando escolhe a desconhecida Monique Grant para escrever a sua história, todos ficam surpreendidos, incluindo a própria jornalista. Por que ela? À medida que a história de Evelyn se aproxima do final, torna-se claro que a sua vida está ligada à de Monique de uma forma trágica e irreversível.

Autora: Taylor Jenkins Reid

Por Fernanda Glinka