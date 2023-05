Redação EdiCase 6 dicas para montar o enxoval de casamento perfeito

Em meio aos preparativos do casamento, escolher os itens que vão decorar a casa dos recém-casados é uma das prioridades. E, para não errar na escolha dos elementos, é fundamental considerar o tempo, pois, assim como os vestidos, eles devem ser escolhidos com no mínimo 6 meses de antecedência.

Segundo Camila Shammah, gerente de produtos da Camesa, marca especializada em artigos de cama, mesa, banho e decoração, esse prazo é essencial para escolher produtos de boa qualidade. “Independentemente da cor, estampa ou modelo, a maior preocupação deve ser com a durabilidade e conforto que as peças podem trazer”, diz a profissional.

A seguir, a especialista elenca 6 dicas que devem ser consideradas na hora de comprar enxoval. Veja!

1. Pesquise sobre os jogos de lençol

Este item é fundamental na lista do enxoval, porém só deve ser adquirido após a definição do tamanho da cama do casal. “No mercado, temos 4 tamanhos padrão: casal padrão, queen, king e super king”, informa Camila Shammah.

A gerente ressalta ainda que, “a quantidade de fios é o que predomina a maciez do jogo de cama, podendo implicar também na qualidade do produto e na sua durabilidade. Atualmente, podem ser encontradas opções de 150 fios, 180 fios, 200 fios e 1000 fios. E, o ideal é ter no mínimo 3 jogos de lençol completos, com 2 fronhas e 2 lençóis cada”.

2. Defina onde guardar colchas e edredons

Para a compra desses itens é preciso considerar se haverá local para guardar todos os produtos. “Uma forma de saber qual o número ideal de jogos de lençóis para ter em casa é considerar que você tenha pelo menos 1 peça em uso, 1 lavando e 1 guardada por usuário das peças. Nessa lógica, para um casal, por exemplo, seriam necessários três jogos de cama, no mínimo. Já para casais com apartamentos pequenos ou com pouco espaço, o ideal é ter uma opção de cada”, comenta a profissional.

3. Invista em um travesseiro de qualidade

Fundamentais em uma cama, os travesseiros têm a função de dar apoio e conforto , alinhando a cabeça e a coluna cervical durante o sono, e devem ser comprados conforme a posição que preferem dormir. Quanto a quantidade, Camila Shammah afirma que uma cama com quatro travesseiros fica linda, mas pode acabar não sendo tão funcional no dia a dia.

“Se o casal utiliza só um travesseiro, invista em apenas dois. Para a durabilidade dos itens, é imprescindível investir em protetores, garantindo que o item fique higienizado e livre da proliferação de micro-organismos, como ácaros, fungos e bactérias”, diz a gerente Camesa.

Ao escolher os jogos de toalha, foque na durabilidade das peças (Imagem: New Africa | ShutterStock)

4. Considere a durabilidade das toalhas de banho

Para escolher os jogos de toalha, deve-se ter em mente a durabilidade das peças. “Normalmente toalhas mais espessas e com qualidade superior são mais caras, mas, em contrapartida, têm uma maior durabilidade. A quantidade mais indicada são de no mínimo 3 jogos de toalhas, que incluam 2 toalhas de rosto e 2 toalhas de banho. Para quem está acostumado a ter sua própria toalha, o melhor é identificá-las para não misturar”, sugere a profissional.

5. Compre tapetes de banho

O tapete de banheiro também tem um papel importante no novo lar e deve permanecer no banheiro em tempo integral. “O indicado é deixá-lo próximo à pia ou ao chuveiro, fazendo com que ele absorva eventuais gotas de água. Além disso, pode ser utilizado também para dar um charme maior à decoração do cômodo”, pontua.

6. Adquira panos de copa suficientes

Esses itens vão ser extremamente úteis no dia a dia do casal. Com a função de secar as mãos enquanto se está cozinhando ou após lavar alguma louça, eles também podem compor a decoração da cozinha. “Sete é uma boa quantidade para se ter na lista, totalizando um por semana. Dessa forma, a peça não fica muito molhada e mantém a higiene na cozinha”, conclui Camila Shammah.

Por Thaiane Muniz