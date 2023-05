Janaine Fernandes 4 lançamentos do Prime Video para junho

O catálogo do Prime Video para o mês de junho está repleto de novidades. Seja para quem gosta de terror, drama ou qualquer outro gênero de filme, a plataforma de streaming tem opções para garantir o entretenimento da família inteira. Por isso, veja alguns dos principais lançamentos que separamos para você ficar de olho!

12 Anos de Escravidão (Imagem: Walt Disney Pictures | Shutterstock)

12 Anos de Escravidão

Lançado em 2014, o filme “12 Anos de Escravidão” se passa em 1841 e conta a história de Solomon Northup, um homem negro e livre que vivia feliz com sua esposa e filhos. Um dia, ele aceita um trabalho em outra cidade, mas acaba sendo sequestrado e preso com correntes. Ele é vendido como se fosse um escravo e precisa enfrentar muitos momentos difíceis – tanto física quanto emocionalmente – para sobreviver. Durante 12 anos, ele tem dois senhores, Ford e Edwin Epps, que usam seu trabalho de forma exploradora.

O Segredo de Brokeback Mountain (Imagem: Europa Filmes | Shutterstock)

O segredo de Brokeback Mountain

Vencedor do Oscar, “O segredo de Brokeback Mountain” é um filme que mostra como Jack e Ennis, dois pastores de ovelhas, acabaram transformando uma amizade em um romance. Apesar da relação de companheirismo e lealdade, a época conservadora não permite que eles assumam a relação, o que faz com que cada um siga a sua vida e criem uma família. Um dia, eles se reencontram e toda a vivência do passado faz com que eles se reaproximem e, consequentemente, reacendam a paixão.

Robocop (Imagem: Fox Film do Brasil | Shutterstock)

Robocop

Dirigido por Paul Verhoeven, este clássico de 1987 apresenta um futuro em que drones e robôs são utilizados para garantir a segurança do mundo inteiro, menos nos Estados Unidos . Com isso, a empresa que fabrica as máquinas tenta reverter a situação. A oportunidade surge a partir do momento em que o policial Alex Murphy sofre um atentado e, para conquistar a população, decide criar um robô com consciência humana.

O chamado 3 (Imagem: Paramount Pictures| Shutterstock)

O chamado 3

Em “O Chamado 3”, o espírito de Samara volta a atormentar depois que um professor de biologia começa a pesquisar as fitas perdidas sobre o caso da garota. Após assisti-las, a maldição volta assombrar a vida de todos da universidade que a visualizam, causando mortes e muito terror.