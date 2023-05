Redação EdiCase Ouro Preto: conheça a cidade histórica mais famosa de Minas Gerais

Localizado na Serra do Espinhaço, a cerca de duas horas de Belo Horizonte, o município é um dos mais conhecidos no circuito de cidades históricas de Minas Gerais. Quem se aventura por ali se depara com construções barrocas, igrejas, museus, ruas de pedra e a hospitalidade típica mineira.

A história e a arquitetura são tão valiosas que, no ano de 1980, Ouro Preto tornou-se a primeira cidade brasileira a ser decretada Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO. O município também é tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) desde a década de 1930.

Aspectos históricos de Ouro Preto

O desenvolvimento de Ouro Preto se deu, principalmente, devido ao ciclo do ouro na região. O próprio nome da localidade se deve a uma característica do metal, que nessa região era escurecido devido a uma camada de óxido de ferro. O terreno montanhoso fez com que a ocupação se expandisse nas margens de riachos e nos morros, onde se situavam as minas , mas também houve quem se aventurasse a fixar moradia em outras áreas.

Ouro Preto chegou a tornar-se capital da então província de Minas durante o império de D. Pedro I, posto que ocupou até 1897, quando a designação de província já havia mudado para estado. Foi ainda sede da Inconfidência Mineira, movimento revolucionário separatista que queria livrar a população dos altos impostos praticados por Portugal.

A praça Nossa Senhora do Rosário fica ao redor da igreja de mesmo nome (Imagem: Luis War | ShutterStock)

Igrejas para visitar

Dentre os atrativos históricos, podemos destacar as inúmeras igrejas, que remontam a séculos de história. A igreja de São Francisco de Assis é uma das mais belas: com fachada de Aleijadinho, é considerada uma obra-prima da arte barroca brasileira e abriga também um museu em sua homenagem . As pinturas de seu interior são do mestre Ataíde.

Outras que vale a pena visitar são a Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar (onde também se localiza o Museu de Arte Sacra), a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (que foi erguida por escravos e tem uma interessante fachada circular) e a igreja de São Francisco de Paula (de onde se pode apreciar a vista da cidade).

E essas são apenas algumas das opções de prédios religiosos para conhecer . Não deixe de explorar outros locais, já que o turismo religioso é um dos fortes da região. Lembramos também que algumas dessas construções cobram a entrada de visitantes, enquanto outras são gratuitas.

Museu da Inconfidência e Museu da Farmácia

Para aprender mais sobre a história, vale a pena dar uma passada no Museu da Inconfidência, que apresenta todo o contexto da revolução . O Museu da Farmácia é bem diferente de outros que você vai encontrar por ali. Situa-se no antigo prédio da escola de Pharmácia de Ouro Preto, datado de 1839, e, além de artefatos históricos, conta com espécimes animais e vegetais.

Minas desativadas

Para finalizar o passeio pela cidade, não pode faltar uma visita às minas desativadas e ver, com os próprios olhos, como funcionava a extração do ouro na época colonial. Duas opções em Ouro Preto são a mina Du Veloso e a mina Santa Rita, que oferecem visitas conduzidas por simpáticos guias.

Por Cláudia Costa e Elíria Buso – Revista Qual Viagem