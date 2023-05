Redação EdiCase Maio das Noivas: descubra o modelo ideal de vestido para valorizar o seu corpo

O mês de maio é considerado o mês das noivas e, neste período, a procura por vestidos de noiva aumenta significativamente. Isso porque, para as mulheres que estão prestes a casar, não há nada mais especial do que escolher a sua vestimenta. Para isso, compreender os gostos pessoais e o modelo que se adequa ao tipo físico é essencial, pois ajuda a valorizar o corpo, reflete a personalidade e aumenta a autoestima da mulher.

No entanto, essa tarefa pode não ser tão simples, visto que existem diversos modelos de vestidos e tendências que podem confundir as noivas. Por isso, a estilista e empresária Aline Shadevenne lista dicas importantes que vão auxiliar as noivas na escolha do vestido. Veja!

1. Corpo ampulheta

As mulheres com corpo ampulheta possuem medidas proporcionais entre busto, cintura e quadril. Por isso, o vestido ideal é aquele que valoriza as curvas naturais. Vestidos com decotes em V ou em U, cintura marcada e saia com leve volume são perfeitos para destacar as formas do seu corpo.

2. Corpo retângulo

As mulheres com corpo retângulo têm pouca curva entre busto, cintura e quadril. Para criar um efeito de curvas, o vestido ideal deve marcar a cintura e ter volume na saia. Modelos com corte princesa, saia em A, decote em V e mangas longas são boas opções para as noivas retângulo.

Vestidos com decote ombro a ombro valorizam as mulheres com corpo pera (Imagem: Gabriela Quinália e Fábio Carmona | Reprodução shadevenne)

3. Corpo pera

As mulheres com corpo pera possuem mais volume no quadril e nas coxas. Para valorizar essa parte do corpo e criar equilíbrio visual , o vestido deve destacar o colo e a cintura. Vestidos com decote ombro a ombro, saia evasê e tecidos mais leves na parte de baixo são ideais para as noivas pera.

4. Corpo triângulo invertido

As mulheres com corpo triângulo invertido possuem ombros largos e quadris estreitos. Para criar equilíbrio visual, o vestido deve destacar o quadril e suavizar os ombros. Vestidos com saia ampla, decote em V e mangas mais volumosas na região dos ombros são ideais para as noivas triângulo invertido.

5. Corpo oval

As mulheres com corpo oval possuem mais volume na região abdominal. O vestido ideal para esse biotipo deve valorizar o colo e o pescoço, suavizar a barriga e criar uma silhueta mais alongada. Vestidos com decote em V, saia ampla e tecidos mais estruturados são ótimas escolhas para as noivas oval.

Por Rodrigo Almeida