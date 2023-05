Redação EdiCase 6 dicas para ajudar a preservar a bateria do carro

A bateria desempenha um papel crucial no funcionamento de um carro, pois é responsável por fornecer energia elétrica a todos os sistemas do veículo e iniciar o motor. Se ela não estiver em boas condições, o carro não funcionará corretamente, tornando a preservação da bateria uma tarefa essencial. Para prolongar a vida útil do item do seu carro, é importante realizar manutenções regulares.

Alexandre de Lucca, mecânico do GetNinjas, cita 6 dicas para te ajudar a cuidar da bateria do seu carro.

1. Não deixe o carro parado por muito tempo

Quanto mais o carro anda, mais a bateria dura. Parece contraditório, porém, se a bateria ficar parada por muito tempo, ocorre o processo químico conhecido como sulfatação, que diminui a vida útil da peça. O recomendado é que se ligue o motor uma vez por semana por pelo menos 5 minutos.

2. Evite deixar equipamentos ligados no momento da partida

Não deixe nenhum equipamento elétrico ligado no momento da partida. A bateria é a fonte de energia para todos os equipamentos elétricos do carro; sendo assim, quanto mais equipamentos ligados, maior será o desgaste para alimentá-los ao mesmo tempo. Verifique faróis, rádio e ar-condicionado antes de dar a partida.

3. Não esqueça equipados ligados no veículo

Assim como não é bom deixá-los ligados no momento da partida, utilizar os equipamentos elétricos com o carro desligado causa um desgaste desnecessário da bateria. Sempre que estacionar, verifique se não esqueceu nada ligado antes de sair do veículo.

O equipamento deve ser trocado para não comprometer o veículo (Imagem: M2020 | ShutterStock)

4. Evite instalar equipamentos que não são originais

Verifique a capacidade suportada pela bateria e pelo alternador antes de instalar algum aparelho novo. Evite instalar acessórios não originais, isso pode comprometer o consumo da bateria.

5. Faça revisões preventivas

É importante fazer revisões preventivas a cada seis meses no automóvel. Se sua bateria apresentar algum sinal de falha, como sons incomuns ou dificuldade na hora de dar partida, visite uma oficina.

6. Escolha um alternador compatível

O alternador, equipamento que serve para transformar energia mecânica em energia elétrica, é uma das peças mais importantes de um carro. Por conta disso, é válido escolher um alternador que tenha a mesma amperagem que a bateria do seu automóvel a fim de evitar danos ao equipamento. Por exemplo: se sua bateria for de 60 ampère e seu alternador de 45, na hora da carga, você perderá 15 ampère. O procedimento, a longo prazo, reduz a vida útil da bateria.

Por Bruna Zanin