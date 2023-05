Redação EdiCase SPFW 2023: conheça 5 termos da moda em inglês

Entre os dias 25 e 28 de maio, ocorre, no Brasil, a 55ª edição do São Paulo Fashion Week. Referência no mundo da moda, o evento é acompanhado por diversas pessoas em diferentes regiões, que desejam ver as novidades, acompanhar os seus estilistas favoritos ou, ainda, seguir carreira neste universo. No entanto, muitas delas esbarram com a dificuldade de não saberem falar inglês e, por vezes, perdem oportunidades pela falta do idioma.

“Muitas marcas e termos do mundo da moda são em inglês, até mesmo o nome de uma peça de roupa. O inglês precisa ser desmistificado, podendo ser estudado também de acordo com os interesses de cada um, por exemplo: se uma pessoa gosta de moda, é possível adquirir novos vocabulários do idioma ao pesquisar mais sobre o tema”, explica Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, que completa afirmando que o SPFW é uma ótima oportunidade para complementar as aulas de inglês.

Importância do inglês

Grande parte das marcas mais famosas possui nomes estrangeiros, e saber pronunciá-los é importante para não se sentir constrangido ao falar. São marcas como “Aeropostale”, “Levi’s”, “Nike”, “Ray-ban” e muitas outras. Inúmeras pessoas saem de outros países para acompanhar os desfiles do SPFW, nos quais os brasileiros podem criar um canal de networking durante as apresentações, por isso a importância do inglês.

Mercado em ascensão

Para aqueles que se interessam em se especializar na área de moda, é essencial contar com o inglês para compreender os principais termos. Esse setor vem apresentando crescimento nos números de vagas, como mostram os dados da ABIT (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções), os quais afirmam que o ramo de moda é o que mais emprega no país. A estimativa é de que o mercado crie mais 300 mil postos de trabalho até o ano de 2025, tudo para atender às mais de 30 mil indústrias têxteis do país, que representam cerca de 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Termos em inglês fazem parte do universo da moda (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock)

Termos em inglês do universo fashion

O inglês está inserido no mundo da moda, assim como a moda faz parte do cotidiano de todos. Com base nisso, Leiza Oliveira, CEO da Minds Idiomas, separou 5 termos em inglês do mundo fashion:

Fashion trends : a tradução em português é tendências da moda; Must have : peças que todos devem ter, pois estão em alta; Be fierce : no contexto fashion, significa ser autoconfiante, ter atitude ou até ser poderoso(a); Dress code : é utilizado para caracterizar qual a roupa que deve ser utilizada em determinada ocasião, por exemplo, casamentos, formaturas e reuniões; Hype : as marcas utilizam como estratégia para lançar um novo produto, enfatizando e dando destaque a ele ou à ideia. A palavra hype tem origem da palavra hyperbole , que significa exagero, grandioso.

Por Haiara Carvalho Martins