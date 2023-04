Vitoria Rondon Amanda está no paredão: conheça a história da participante do BBB 23

Na terça-feira (11), foi formado o 14º paredão do BBB 23. Após a eliminação de Fred Nicácio, a líder Sarah Aline indicou Amanda Meirelles para o paredão, com a justificativa de que a berlinda poderá ser uma resposta para o jogo. A casa, no entanto, votou em Aline Wirley e Cezar Black. A médica disputa o seu terceiro paredão.

“Acredito que existem muitas formas de jogar esse jogo […]. Se eu estou jogando certo ou errado, eu acredito que é o público que vai decidir. A gente só entrega aqui pro jogo o que se é […]. Eu sou isso aqui, se vocês se identificam de alguma maneira, por favor, me deixem ficar. Se você ainda não sabe se gosta de mim, me dê a oportunidade de mostrar que eu sou gente boa”, disse a sister .

A seguir, confira quem é Amanda Meireles, participante do time pipoca do BBB 23!

Mudanças durante a infância

Amanda Alice de França Meirelles nasceu em Astorga, no Paraná, em 22 de março de 1991. Por causa da profissão do pai, ela precisou mudar de casa diversas vezes. “Durante minha infância, meu pai foi militar e depois trabalhou em um banco. A gente mudava de cidade geralmente quatro vezes por ano. Então, com isso, tive que aprender sempre a me adaptar”, disse ela em entrevista ao Gshow.

Gosto pela dança

Comunicativa e extrovertida, ela se aventurou no universo da dança quando era mais jovem. Em conversa com outros participantes no BBB 23, ela contou que praticou balé e jazz durante 8 anos. Em resposta a declaração, Regiane de França Meirelles, mãe da sister, brincou em um post:

“Filha, onde foi parar os anos de balé e street dance. Ainda bem que a tia Claudia do Ballerine não tem Instagram e nenhuma rede social, porque já imaginou a reação dela [ao] ver você dançando nas festas. Impressionante (risos). Amo você.”

Paixão pela medicina

Na adolescência, a paixão pela medicina foi despertada em Amanda que, por meio de um vizinho, teve o seu primeiro contato com a profissão. “Tinha um vizinho que era médico e me levava para o hospital. Eu adorava a rotina dele, ficava sentada num banquinho conversando com os pacientes. Sempre gostei de cuidar e tratar das pessoas”, revelou a médica ao Gshow.

Inspirada pelo sonho de ser médica, ela se mudou para o município de Umuarama, no Paraná, para morar com quatro amigas e estudar. “Financiei minha faculdade 100%, minha família não tinha condição nenhuma para bancar. Tenho 19 anos ainda para pagar do FIES, é uma dívida de R$ 480 mil reais.”

Dedicação à profissão

Apesar da dívida, Amanda tornou-se a primeira da família a ter curso superior. Durante a pandemia, chegou a trabalhar por 15 dias sem deixar o hospital. Além disso, em 2020, ela recebeu um certificado do Hospital do Rocio, em Campo Largo, interior do Paraná, como profissional destaque do ano por sua atuação diferenciada e ética na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Relacionamentos

Ainda que o status de relacionamento da sister tenha repercutido entre os internautas , ela está solteira e declarou ter mais sorte no jogo do que no amor. “Todos os aplicativos de relacionamento eu já zerei; chega um momento que aparece lá: não existem pessoas disponíveis nos próximos dois continentes”, brincou Amanda no seu vídeo de apresentação no BBB 23.