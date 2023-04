Manoella Bittencourt Dia do Jornalista: 5 filmes sobre a profissão que valem a pena assistir

No dia 7 de abril, é comemorado o Dia do Jornalista no Brasil, em homenagem ao trabalho e à vida de João Batista Líbero Badaró, jornalista que lutou pela independência do país e foi assassinado em 1830. A profissão é fundamental para os pilares da sociedade e para o conhecimento comunitário sobre temas como política, sociedade, economia, saúde, educação e cultura.

Para celebrar essa data tão importante, uma boa opção é assistir a filmes que retratam o mundo dos profissionais e suas complexidades. Desde obras baseadas em fatos reais, dramáticas ou com uma pitada de comédia, há um longa que pode ser interessante para quem deseja refletir sobre o papel da imprensa e suas funções.

1. Cidadão Kane (1941)

Clássico do cinema e do retrato jornalístico, o filme escrito, produzido, dirigido e interpretado por Orson Welles segue um magnata editorial desde a ascensão à queda. A história é contada por meio da pesquisa de um repórter que busca resolver o mistério da palavra final do magnata do jornal: “Rosebud”. O longa-metragem também permite uma reflexão sobre o poder da mídia e a relação desta com a verdade, assim como a ética prezada pela imprensa e o papel do profissional na sociedade. Em termos técnicos, a obra é considerada revolucionária para o cinema; na época, recebeu nove indicações ao Oscar e venceu na categoria de “Melhor Roteiro Original”.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max

2. O Quarto Poder (1977)

O Quarto Poder (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros)

O filme é imprenscidível para quem se interessa por jornalismo, mas também possui papel fundamental no entendimento geral acerca do poder da mídia na vida das pessoas. Com grandes nomes da atuação, incluindo Dustin Hoffman e John Travolta, o longa conta a história de um repórter ambicioso que busca uma grande história para alavancar sua carreira . Porém, ele se envolve em um sequestro em um museu de arte e acaba se tornando cúmplice do sequestrador.

O filme aborda questões como a luta pelo poder entre diferentes grupos de interesse, colocando o jornalismo em uma expressão conhecida como “quarto poder” pela ideia popular de a mídia estar ao lado, em grau de importância, dos poderes Executivo, Legislativo e Jurídico.

Onde assistir: Prime Video, Google Play, Youtube, Apple TV+

3. Uma Manhã Gloriosa (2010)

Uma Manhã Gloriosa (Imagem: Reprodução Digital Paramount Pictures)

Becky (Rachel McAdams) é uma produtora matutina de programas de TV. Após ser demitida, finalmente consegue uma entrevista com Jerry (Jeff Goldblum) – que está desesperado para contratar um produtor para o programa “Daybreak”. Becky aceita o trabalho e tem que demitir o co-apresentador sexista, depois tentar convencer um repórter renomado, porém arrogante, Mike Pomeroy (Harrison Ford), a assumir o posto e, em seguida, tentar fazer com que ele faça o trabalho corretamente. Apesar de ser uma comédia, o filme contém momentos de emoção ao retratar a relação dos colegas de profissão, a influência dos programas televisivos e a ambição da jovem Becky.

Onde assistir: NOW, Claro Video, Apple TV+

4. O Abutre (2014)

O Abutre (Imagem: Reprodução Digital | Open Road Films)

Dirigido por Dan Gilroy, este filme retrata um freelancer (Jake Gyllenhaal) que persegue acidentes e assassinatos para vender imagens explícitas a emissoras de TV locais. Aos poucos, o rapaz se torna obsessivo e mergulha em um jornalismo sensacionalista. Ao somar exploração do sofrimento alheio e a evidência do trabalho precário de cinegrafistas independentes na busca por imagens chocantes e exclusivas, o filme aborda a ética jornalística e o papel da imprensa na sociedade do espetáculo. Assim, traz questões como os valores do jornalismo contemporâneo, o lucro comercial e a responsabilidade social.

Onde assistir: Prime Video, HBO Max

5. The Post – A Guerra Secreta (2017)

The Post (Imagem: Reprodução Digital | Universal Studios)

Estrelado por Meryl Streep e Tom Hanks, o filme é dirigido por Steven Spielberg e conta a história real da publicação dos chamados “Papéis do Pentágono”, um conjunto de documentos secretos do governo dos Estados Unidos. Estes, por sua vez, mostravam que líderes militares e políticos haviam mentido para o público sobre a guerra do Vietnã e desencadearam a renúncia do então presidente Richard Nixon.

Streep interpreta Katharine Graham, a editora do jornal The Washington Post, que enfrenta pressões para não publicar os papéis por parte do governo e de investidores do jornal. Herdeira do jornal, a profissional era desmerecida pelos homens ao seu redor, mas, ao lado de Tom Hanks, que interpreta Ben Bradlee, o editor-chefe do jornal, luta para publicar a história e expor a verdade.

O longa, que conquistou a estatueta de “Melhor Filme” no Oscar de 2018, é uma representação inspiradora do papel fundamental da imprensa na democracia, o assédio moral sofrido pelas mulheres jornalistas e os riscos que a mídia enfrenta ao questionar nomes do governo.

Onde assistir: Apple TV+, Claro Video, Google Play