Janaine Fernandes 5 séries médicas para celebrar o Dia da Saúde

No dia 7 de abril é celebrado o Dia Mundial da Saúde, data que nos convida a refletir sobre a importância do autocuidado e do cuidado com os outros. Em comemoração a este dia tão especial, separamos cinco séries médicas que abordam não só a temática saúde, mas também nos contam histórias emocionantes, com lições valiosas e personagens cativantes.

1. The Good Doctor

Esta série acompanha a trajetória de Shaun Murphy, um jovem cirurgião autista com habilidades excepcionais. Apesar de suas dificuldades sociais, ele é capaz de enxergar soluções para casos médicos desafiadores, ganhando a admiração e o respeito de seus colegas de trabalho. Com temas como inclusão, superação e ética medicinal, “The Good Doctor” é uma série inspiradora e emocionante.

Onde assistir: Globoplay.

2. House

“House” narra a rotina do controverso médico Gregory House, que lidera uma equipe de diagnóstico em um hospital universitário. Lançado em 2004, o seriado traz um protagonista com humor ácido e uma inteligência excepcional, capaz de solucionar os casos mais complexos, mesmo quando a solução parece impossível. Com temas como vício, relacionamentos e dilemas éticos, “House” é uma série cativante que conquistou fãs em todo o mundo. Não é à toa que a sua produção durou quase dez anos, encerrando as atividades em maio de 2012.

Onde assistir: HBO Max.

3. Grey’s Anatomy

Atualmente com 19 temporadas, “Grey’s Anatomy” é uma série que acompanha a vida dos médicos do Grey Sloan Memorial Hospital, em Seattle, nos Estados Unidos. Com uma abordagem realista e emocionante, explora temas como relacionamentos amorosos , dilemas éticos e desafios profissionais. Desde a sua criação, em 2005, a produção conquistou milhões de fãs em todo o mundo e se tornou um verdadeiro clássico da televisão, sendo produzida até os dias atuais.

Onde assistir: Star+.

4. Chicago Med

“Chicago Med” é uma série que se passa no Chicago Medical Center, um dos hospitais mais movimentados da cidade. Com uma equipe diversa e talentosa, a série explora temas como superação, trabalho em equipe e dilemas éticos. Com um ritmo eletrizante e personagens cativantes, é uma produção que prende a atenção do espectador do início ao fim.

Onde assistir: Globoplay.

5. New Amsterdam

Esta série acompanha o Dr. Max Goodwin, novo diretor médico do hospital público mais antigo dos Estados Unidos. Com uma abordagem humanista e inovadora, ele busca revolucionar o sistema de saúde e oferecer um atendimento mais eficiente e humano. Com temas como empatia, liderança e saúde pública, “New Amsterdam” é inspiradora e emocionante.

Onde assistir: Globoplay.