Vitoria Rondon Filme da Barbie: confira 7 curiosidades surpreendentes

Nesta terça-feira (04), a Warner Bros. divulgou o trailer do filme ‘Barbie’, uma das adaptações mais aguardadas para 2023. Revelando pedaços da trama e 24 pôsteres detalhando cada um dos personagens, o anúncio aguçou a curiosidade dos fãs e repercutiu nas redes sociais.

Por ser o primeiro live-action da boneca infantil, a dúvida sobre o que o longa abordará paira entre o público, uma vez que o universo da Barbie oferece inúmeras possibilidades e a produção tem mantido segredo sobre o roteiro.

Por isso, a seguir, confira 7 curiosidades sobre o filme para diminuir a ansiedade enquanto a adaptação não é liberada!

1. Sucesso na direção

A produção será dirigida por Greta Gerwig, diretora indicada ao Oscar por ‘Lady Bird: A Hora de Voar’ (2017) e ‘Adoráveis Mulheres’ (2019). Com Lady Bird, ela ganhou o prêmio de ‘Melhor Direção’ pelo National Board Of Review, além de ‘Melhor Roteiro’ pelo Independent Spirit Awards. Com ‘Adoráveis Mulheres’, a diretora garantiu o ‘Melhor Roteiro Adaptado’, pelo Critics Choice Awards, e ‘Melhor Direção’, pela Sociedade Nacional dos Críticos dos EUA.

2. Adaptação pensada desde 2009

Suposições sobre uma adaptação para as animações da boneca circulam desde de 2009. Nomes como Amy Schumer e Anne Hathaway foram alguns dos citados para uma possível live-action, mas os projetos não foram para a frente.

3. Estreia de Dua Lipa nos cinemas

Como muitos fãs já suspeitavam, a cantora Dua Lipa foi confirmada no elenco do filme. Por meio de uma publicação no Instagram, a artista anunciou a presença na produção e escreveu: “Essa Barbie é uma sereia”, em referência ao pôster da personagem publicado por ela. Além disso, segundo uma publicação do Daily Mail, a cantora também é cotada para cantar a música tema do filme e poderá fazer par romântico com John Cena, estrela do WWE (World Wrestling Entertainment).

4. Multiverso da Barbie

Com as imagens liberadas pelo trailer, o público já pode perceber que a produção mostrará diversas versões de Barbie e Ken. Além dos clássicos bonecos criados por Elliot Handler, e interpretados por Margot Robbie e Ryan Gosling, também existiram outras versões interpretadas pelas atrizes Issa Rae e Hari Nef e os atores Simu Liu e Ncuti Gatwa.

Apesar dos rumores de que a Warner Bros. estaria criando um multiverso da Barbie, ao que tudo indica, o filme pode fazer uma nova abordagem sobre a história, mostrando Barbie tendo uma crise de identidade ao perceber que ela não é a única versão da boneca que existe no mundo.

5. Elenco renomado

Com a lista de atores que estarão presentes no filme, a expectativa dos fãs para conferir o que a produção reserva tem crescido. Isso porque o elenco está recheado de artistas renomados e que já participaram de grandes produções, como:

Connor Swindells;

Nicola Coughlan;

Emma Mackey;

Scott Evans;

Kate McKinnon;

Michael Cera;

Will Ferrell;

Ariana Greenblatt;

Americana Ferrera;

Ritu Arya;

6. Novas abordagens

Apesar do enredo do filme ainda ser um mistério, a recente divulgação do trailer, e dos pôsteres com os personagens , indicam que Barbie e Ken poderão viver no mundo real. Como o filme está sendo lançado em uma época contemporânea e repleta de debates, os produtores não poderiam ignorar algumas abordagens ou conduzir a temática como antigamente.

Por isso, nessa nova aventura na vida real, Barbie poderá conviver com a luta de mulheres na sociedade moderna, lidando com temas como sexismo, machismo, expectativa sobre o papel de gênero e aprendendo que a beleza está no interior de cada um.

7. Data de lançamento próximo ao Dia do Amigo

Como muitos sabem, Barbie é cercada por um enorme ciclo de amigos e, antes mesmo da adaptação, as abordagens em torno de sua história sempre estiveram relacionadas ao poder da amizade, que estão presentes em todas as suas aventuras. Por isso, coincidência ou não, o filme será lançado no dia 21 de julho, nove dias antes do ‘Dia Internacional do Amigo’.