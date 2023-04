Vitoria Rondon Turma da Mônica Jovem: conheça o elenco do live-action

Um novo filme do universo da Turma da Mônica está prestes a ser adaptado para os cinemas. Após o sucesso de ‘Turma da Mônica: Laços e Lições’ , Mauricio de Souza anunciou durante o CCXP22 a produção de mais um longa para os fãs da turminha do bairro do limoeiro. Intitulado ‘Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo’ , o filme dará continuidade às aventuras do grupo e mostrará a fase adolescente dos personagens.

No entanto, apesar da notícia ter agradado o público, a divulgação dos novos atores que irão interpretar Mônica e seus amigos tem repercutido entre os internautas. Isso porque muitos afirmam que os artistas não são parecidos com os personagens. Por isso, confira a seguir o que mudou no elenco e o que esperar da nova produção!

Novo elenco da trama

Após os fãs realizarem uma série de especulações sobre quem seriam os atores da trama , na terça-feira (28/03) foi divulgado via Twitter do Turma da Mônica Brasil o elenco do live-action, que contará com nomes conhecidos, como:

Sophia Valverde como Mônica;

Xande Valois como Cebolinha;

Bianca Paiva como Magali;

Theo Salmão como Cascão;

Carol Roberto como Milena.

Em uma foto ao lado do ilustrador Mauricio de Souza, via Instagram da Turma da Mônica Jovem, os atores apareceram caracterizados como os personagens e, nos comentários, Bianca Paiva comemorou a declaração do início das gravações no dia 30 de março. “Que sonho! Vem TMJ [Turma da Mônica Jovem] obrigada por tudinho!”, escreveu a atriz.

Ex-atores defendem novo elenco

Apesar de o novo elenco não ter agradado o público, Giulia Benite e Kevin Vechiatto, que interpretaram Mônica e Cebolinha, respectivamente, em ‘Turma da Mônica: Laços e Lições’, se pronunciaram via Twitter e saíram em defesa dos colegas.

“Estava em curso até agora, mas vi um pouco do que tá acontecendo. Queria falar que eu agradeço muito todos os elogios e fico muito feliz com toda essa admiração, mas, realmente, acho que isso não impede que o elenco de Turma da Mônica Jovem faça um ótimo trabalho também! Desejo muito sucesso a todos”, escreveu Giulia Benite em post.

Já Kevin Vechiatto declarou: “Quando apresentaram a gente como elenco do TDM (Turma da Mônica), meus pais liam atrocidades no Twitter e no Instagram, daqui um tempo vocês vão estar aclamando eles. Então pula esta parte, seja empático e os apoiem desde o começo. Eu apoio o elenco de TDMJ (Turma da Mônica Jovem) e desejo todo o sucesso. É uma experiência incrível!”.

História do filme

Com direção de Maurício Eça, também diretor de ‘ Carrossel’ e ‘A Menina que Matou os Pais’, e roteiro de Regina Negrini e Antonio Arruda, dupla que trabalhou na série Cidade Invisível, o filme mostrará o primeiro dia de aula no ensino médio de Mônica, Magali, Cebolinha, Cascão e Milena.

Ainda reconhecendo a nova fase, o grupo percebe que as coisas no colégio andam estranhas e decidem investigar a situação, até que descobrem que o Museu do Limoeiro será leiloado e decidem se unir para salvá-lo. No entanto, enquanto tentam manter a instituição, o grupo descobre antigos segredos do bairro do limoeiro e percebem que podem estar diante de um problema maior do que parece.

O filme será produzido pela Bronze Filmes em parceria com Maurício de Souza Produções e Rubi Produtora, a distribuição ficará a cargo da Imagem Filmes e o longa ainda não tem data de estreia definida.