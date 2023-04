Redação EdiCase Hogwarts Legacy: um sonho de jogo para os fãs de Harry Potter

Hogwarts Legacy é daqueles jogos que, se você não tem uma relação decente com a obra que o inspira, sua diversão pode ser comprometida. Dá para jogar algo do Batman sem conhecer as HQs, por exemplo, mas aqui, se palavras como “Sonserina” e “Leviosa” não lhe causam uma reação afetiva, não haverá o mesmo impacto.

Por isso, o game se concentra no que importa para o fandom gigantesco dos livros e filmes. Ninguém perde muito tempo explicando o básico sobre esse mundo. Você cria o seu personagem e logo está pronto para fazer seu teste para saber com qual das quatro casas combina mais – se não gostar da decisão, dá para escolher a que quiser.

Referências dos livros

Quando você é solto no mundo, logo vai notar que esse é o jogo com o qual todo fã sonhou por muito tempo. Isso vai muito além de voar de vassoura por aí e balançar sua varinha. Cada canto contém algum detalhe, arte, informação ou referência legal que se refere a qualquer coisinha dos livros.

Você faz um monte de quests para ajudar as pessoas e tentar desvendar o que está acontecendo com uma invasão de duendes. Isso enquanto aprende, nas salas de aula, poderes mágicos para usar tanto em combate quanto na exploração do enorme castelo de Hogwarts e das cidades ao seu redor. O sistema de equipamentos é o padrão de qualquer jogo de ação atual, com o menu no estilo Destiny e espaços para equipar peças de vestuário e substituí-las o tempo todo, conforme itens com pontuações maiores aparecem.

Maneiras de personalizar

Uma característica legal é que sempre dá para aplicar o visual de qualquer equipamento adquirido no que você estiver vestindo. Assim, o personagem pode ficar do jeito que você sempre imaginou – e há inúmeros equipamentos justamente por causa disso.

Além das quests e das roupas, Hogwarts Legacy tem muitas atividades paralelas para quem só quer passar mais tempo curtindo sua vida escolar de bruxo. Há uma sala enorme que você pode personalizar completamente, colocando móveis para criar plantas e poções. Também é possível capturar animais lendários.

Rico em magia

O sistema de combate tem mais a oferecer do que aparenta inicialmente. Há muitas magias e movimentos mais avançados, como parry , além de ter que quebrar escudos mágicos usando os elementos certos. Dá para fazer combos, pois as magias mais fracas são feitas rapidamente e outras se complementam, como uma que puxa o inimigo para perto e outra que dá um golpe poderoso de curto alcance.

São umas 30 horas para terminar o jogo e mais do que o dobro disso para fazer 100%. Com um ótimo visual e um mundo grande cheio de coisas para fazer, esse é o primeiro jogo do mundo de Harry Potter que alcança o potencial da série e abre caminho para muito mais.

