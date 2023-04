Redação EdiCase Dia Internacional do Livro Infantil: confira 5 obras para crianças

No dia 02 de abril é comemorado o ‘Dia Internacional do Livro Infantil’. Com o objetivo de promover a leitura entre as crianças, a data também foi escolhida para homenagear o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor da famosa obra literária ‘A Pequena Sereia’ , também adaptada para o universo cinematográfico.

Assim como os livros de Andersen, algumas obras literárias infantis também ficaram conhecidas por incentivar a criatividade e aguçar os sentidos das crianças, pois, para além da diversão, os livros também são um mecanismo de desenvolvimento cognitivo e aprimoramento de vocabulário, podendo ajudar os pequenos a superarem medos, compreender sentimentos e gostos, construir amizades e lidar com as próprias emoções.

A seguir, confira 5 títulos para incentivar as crianças a se aventurarem entre as páginas e se apaixonar pelo universo literário!

1. Diário de um Banana 17 – Fräwda Megaxeia (Jeff Kinney)

Greg Heffley está descobrindo que conquistar fama e glória não é nada fácil. Como assistente da banda Fräwda Xeia , liderada por seu irmão Rodrick, Greg aprende que noites intermináveis, cachês inexistentes e brigas entre integrantes do grupo fazem parte do estilo de vida de um roqueiro. Será que ele conseguirá ajudar a banda a se tornar uma lenda do rock and roll?

2. Caos Total 04: Quinta – Guerra dos Toboáguas ( Ralph Lazar )

Livro ‘Caos Total 04: Quinta – Guerra dos Toboáguas’ (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Desta vez, Dash ficou muito cabreiro quando a Sra. Rosalinda, a diretora invisível, anunciou uma visita especial: a Sra. Aqualine. A proprietária do Parque Aquático Aqualínia veio propor aos estudantes um concurso de melhor ideia para a construção de um novo toboágua. Uma encharcada guerra de toboáguas se aproxima. Será que Dash e seus amigos vão surfar até a vitória ou se afogar num caldo gigantesco?

3. Um dia (Guillaume Guéraud)

Livro ‘Um dia’ (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Qual criança nunca desejou ser grande? Só para poder comer doces à vontade e sem pedir permissão, ir para a escola sozinho e assistir desenhos animados sem limite de tempo. Ou, talvez, para virar um super-herói, morar numa cabana no meio de uma floresta e viajar para Marte.

Com textos e ilustrações bem humorados, Um dia revela momentos da vida de uma criança em que o desejo de autonomia entra em conflito com as limitações impostas pelos adultos. Com um final emocionante, a obra propõe uma reflexão sobre os desafios e responsabilidades do crescimento, tanto para os pequenos quanto para pais e mães.

4. Criança-borboleta (Marc Majewski)

Livro ‘Criança-borboleta’ (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Um garotinho adora se fantasiar e brincar pelo bairro vestido de borboleta. Mas nem todos os colegas entendem seu jeito de ser, por isso, o excluem das brincadeiras e rasgam suas asas. Essa era a realidade enfrentada pelo autor e ilustrador francês Marc Majewski, que utiliza de um tom autobiográfico para dar vida ao personagem desta obra.

Por meio das rimas delicadas e de belas ilustrações multicoloridas que encantam adultos e crianças , o escritor mostra a importância do apoio familiar e ensina os pequenos leitores a assumirem os desejos e gostos desde a infância.

5. Ana & Froga 4 – O maioral (Anouk Ricard)

Livro ‘Ana & Froga 4 – O maioral’ (Imagem: Reprodução digital | VR Editora)

Cristóvão está com medo de se apresentar ao piano, Bubu é o cara quando se trata de minigolfe (só que não) e a colheita de cerejas pode resultar num grande acidente. Essas e outras histórias hilariantes você encontra no quarto volume da série Ana & Froga. Com desenhos encantadores, Anouk Ricard recria situações (quase) comuns do cotidiano infantil e as leva a desfechos mirabolantes e de humor irresistível. Os quadrinhos deram origem ao desenho animado Anna & Amigos, da Nick Jr.

Por Gabriela Cuerba