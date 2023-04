Vitoria Rondon 4 lançamentos incríveis do Disney em abril

O mês de abril reserva grandes estreias para o público do Disney+. No período dedicado à Páscoa, a plataforma de streaming destaca os longas infantis, como o clássico “Peter Pan & Wendy”, live-action de aventura e fantasia baseado no personagem Peter Pan, e a série de anime “Tengoku-Daimakyou”, distribuída internacionalmente de forma exclusiva pela plataforma.

Ao longo do mês, o sistema de streaming também vai disponibilizar produções dedicadas ao público em geral, incluindo a série documental “Segredo dos Elefantes”, produzida pelo National Geographic e que promete promover aos assinantes uma viagem ao mundo sem sair de casa. A seguir, confira um pouco mais sobre essas e outras produções!

1. Tengoku-Daimakyou (01/04)

Dirigido por Daiki Mori, mesmo diretor de “Psycho-Pass: O Filme”, a série de anime narra a história de um grupo de jovens que são criados em um berçário por robôs e cercados pela segurança de paredes. No entanto, mesmo a superfície parecendo antiquada e habitada por poderosos seres sobrenaturais desconhecidos, as crianças são curiosas e desejam saber o que existe do lado de fora.

Assim, Maru, com a ajuda de Kiruko, atravessa a bolha e tenta desvendar o que já foi Tóquio pela visão interna dos jovens. Porém, depois de tanto procurar, eles podem descobrir que aquilo que esperavam pode não passar de um sonho.

2. Crossover (05/04)

Série “Crossover” (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Produzido originalmente pela plataforma, a série, baseada no livro de mesmo nome, escrito por Kwame Alexander, narra a história dos irmãos Josh (Jalyn Hall) e Jordan Bell (Amir o’Neil), dois adolescentes considerados fenômenos do basquete. Com enfoque na maior idade de ambos, o filme aborda a vida dos jogadores dentro e fora das quadras, enquanto o seu pai, ex-jogador profissional, se adapta à vida após anos jogando basquete e sua mãe finalmente realiza os seus próprios sonhos.

3. Segredos dos Elefantes (22/04)

Documentário “Segredos dos Elefantes” (Imagem: Reprodução digital | National Geographic Society)

Lançada especialmente no “Dia da Terra”, a série documental, produzida pelo cineasta James Cameron, vencedor do Oscar com “Titanic”, e narrada pela atriz Natalie Portman, apresenta ao público as diferentes famílias de elefantes ao redor do mundo. Desvendando os segredos de um dos animais mais amorosos e sábios, a produção mostra o comportamento cultural de cada elefante de acordo com as suas particularidades. Apresenta, também, como esses animais possuem a impressionante capacidade de se adaptar aos ambientes. O documentário conta com quatro episódios, que estarão disponíveis no mesmo dia.

4. Peter Pan & Wendy (28/04)

Filme “Peter Pan & Wendy” (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Baseado na história criada por J.M. Barrie e inspirada no longa animado “Peter Pan”, o filme conta a história de Wendy Darling (Ever Anderson) e seus irmãos mais novos, rumo à Terra do Nunca. Após contrariar a ideia de viver em um internato, a menina viaja com os meninos até um local distante de casa, onde conhece Peter Pan (Alexandre Molony), um menino que se recusa a crescer, além de uma fadinha travessa e um pirata malvado. Juntos, vivem uma aventura emocionante e perigosa enquanto tentam derrotar o famoso Capitão Gancho.