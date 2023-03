Janaine Fernandes Lollapalooza Brasil: 5 shows que marcaram a história do festival

O Lollapalooza Brasil já se consolidou como um dos maiores festivais de música do país. Desde a sua primeira edição, em 2012, o evento já recebeu dezenas de artistas nacionais e internacionais, e alguns shows ficaram marcados na memória dos fãs. Nesta matéria, destacamos 5 apresentações que marcaram a história no Brasil.

1. Pearl Jam (2018)

A banda liderada por Eddie Vedder já tinha se apresentado no Lollapalooza Brasil em 2013, mas foi em 2018 que o show realmente impressionou. Com um repertório de mais de duas horas, o Pearl Jam fez uma apresentação energética e emocionante, com destaque para as músicas “Alive”, “Even Flow” e “Black”. O público presente no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, era de cerca de 80 mil pessoas.

2. Arctic Monkeys (2019)

O Arctic Monkeys fez um show eletrizante no Lollapalooza Brasil 2019. Com um repertório que misturou músicas do álbum “Tranquility Base Hotel & Casino” e sucessos antigos, como “I Bet You Look Good on the Dancefloor”, a banda, liderada por Alex Turner, conquistou o público com sua energia e seu estilo único. A música que mais chamou atenção foi “Do I Wanna Know?”, que agitou cerca de 78 mil pessoas no Autódromo de Interlagos.

3. Foo Fighters (2012)

A primeira edição do Lollapalooza Brasil começou com um grande nome: Foo Fighters. A banda, liderada por Dave Grohl, foi a primeira headliner da história do Lolla Brasil e fez um show com mais de duas horas de duração, com sucessos como “Everlong”, “Best of You” e “Learn to Fly”. Na época, o público presente no Jockey Club de São Paulo era de cerca de 70 mil pessoas.

4. Kendrick Lamar (2019)

O rapper Kendrick Lamar já havia se apresentado no Lollapalooza Brasil em 2016, mas foi em 2019 que fez um show que entrou para a história do festival . Com um repertório que misturou músicas do seu último álbum “DAMN.” e sucessos antigos, Lamar fez uma apresentação eletrizante, com direito à interação com o público, chamando atenção de mais de 60 mil pessoas.

5. Metallica (2017)

O Metallica fez um show emocionante no Lollapalooza Brasil 2017. Com um repertório que misturou músicas novas e clássicos, como “Enter Sandman” e “Master of Puppets”, a banda, liderada por James Hetfield, fez uma apresentação memorável. A música que mais chamou atenção foi “Nothing Else Matters”, com sua letra emocionante e solo de guitarra arrebatador. O show contou com cerca de 100 mil pessoas no Autódromo de Interlagos.