Redação EdiCase 7 dicas para quem está começando a jogar futebol nos games

Se você está começando a jogar FIFA no PlayStation, Xbox ou PC e tentou disputar uma partida on-line, percebeu que não é tão simples superar os adversários. Os avançados dão poucas dicas, e mesmo iniciados costumam sofrer. Por isso, aqui estão algumas dicas que podem ajudá-lo a melhorar suas habilidades no jogo:

1. Pratique

A prática leva à perfeição, e isso é particularmente verdadeiro no FIFA. Quanto mais você jogar , melhor você se tornará. Tente jogar regularmente para melhorar suas habilidades. Disputar partidas off-line costuma ser muito mais eficiente quando se trata de aprimorar as competências.

2. Conheça os controles

Antes de começar a jogar, certifique-se de conhecer os controles básicos do jogo. Você pode encontrar tutoriais (on-line ou no próprio jogo) que ensinam a mexer nos controles. Dominar os comandos, principalmente da defesa, no começo, é mais importante.

3. Jogue o modo de treinamento

O FIFA possui um modo de treinamento que permite que você pratique sem pressão. Use esse modo para praticar suas habilidades e experimentar diferentes formações e estratégias.

4. Escolha uma equipe de que você gosta

É mais fácil jogar bem com uma equipe de que você gosta e com a qual está familiarizado. Escolha uma que você conheça e com a qual sinta-se confortável jogando. Se conhecer os jogadores, melhor ainda, pois saberá os que correm mais, chutam melhor ou são mais altos.

5. Use as estratégias corretas

Cada equipe tem suas próprias estratégias, e você precisa escolher aquelas que se adequam ao seu estilo de jogo. Experimente diferentes formações e táticas para encontrar a que funciona melhor.

6. Seja paciente

O FIFA pode ser frustrante às vezes, especialmente quando você perde. Porém, lembre-se de que você precisa ser paciente e continuar jogando para melhorar suas habilidades. Aliás, ter pressa durante os jogos costuma ser fatal, pois cansa os jogadores e abre muitos buracos na defesa.

7. Jogue contra outros jogadores presencialmente

Jogar contra outros jogadores é uma ótima maneira de melhorar suas habilidades. Além disso, você pode aprender novas estratégias e táticas somente observando. Se puder fazer isso antes do on-line , será ótimo, pois você já vai aprendendo novos comandos “ao vivo” com o seu adversário.

Por Douglas Martinez – Editora Europa