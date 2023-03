Janaine Fernandes 5 filmes mais premiados do cinema brasileiro

O cinema reflete a identidade e a diversidade cultural, mostrando diferentes perspectivas e experiências de vida. Ao longo dos anos, as obras brasileiras têm ganhado cada vez mais destaque no mercado internacional, com filmes sendo exibidos em festivais renomados e premiados, o que ajuda a promover a imagem do Brasil no exterior. Mesmo que muitas pessoas não saibam, nosso país tem várias obras audiovisuais que fazem história e são lembradas quando falamos de cinema nacional. Confira algumas delas:

1. O Pagador de Promessas (1962)

Esta obra é considerada um marco do cinema brasileiro e foi o primeiro filme nacional a ganhar a Palma de Ouro em Cannes. Dirigida por Anselmo Duarte, a trama gira em torno de Zé do Burro, um homem que prometeu à sua santa que doaria metade de suas terras em troca da cura do seu burro doente. Quando seu burro é curado, ele tenta cumprir a promessa, mas acaba enfrentando a burocracia da Igreja Católica e as tradições locais. Além de ter levado o prêmio “Palma de Ouro”, a obra também foi indicada ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e venceu o prêmio da crítica internacional no Festival de Berlim.

2. Central do Brasil (1998)

Dirigido por Walter Salles, o longa conta a história de Dora, uma ex-professora que escreve cartas para pessoas analfabetas na estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Um dia, ela se envolve na vida de um menino órfão e, juntos, eles partem em busca do pai do garoto. O filme ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, além de ter sido indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e ter vencido o Globo de Ouro na mesma categoria.

Além disso, Fernanda Montenegro , atriz que interpreta Dora, foi a primeira latino-americana e a única brasileira já indicada ao Oscar de Melhor Atriz e é a única indicada ao Oscar por uma atuação em língua portuguesa, devido ao seu trabalho em Central do Brasil.

Fernanda Montenegro foi a primeira latino-americana e a única brasileira já indicada ao Oscar de Melhor Atriz (Imagem: Reprodução Digital | Europa Filmes)

3. Cidade de Deus (2002)

“Cidade de Deus” é um retrato cru e realista da violência e da desigualdade social no Brasil . Baseado no livro homônimo de Paulo Lins, o filme, dirigido por Fernando Meirelles e codirigido por Kátia Lund, retrata a vida em uma favela no Rio de Janeiro, desde a década de 1960 até os anos 1980. A obra foi indicada a quatro Oscars, incluindo Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado, além de ter vencido diversos prêmios internacionais, como o BAFTA de Melhor Filme Estrangeiro e o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes.

O filme “Cidade de Deus” foi indicado a quatro Oscars, incluindo Melhor Diretor e Melhor Roteiro Adaptado (Imagem: Reprodução Digital | Globo Filmes)

4. O Quatrilho (1995)

Dirigido por Fábio Barreto, o longa se passa no final do século XIX e conta a história de dois casais italianos que imigram para o sul do Brasil em busca de uma vida melhor. Quando um dos casais se envolve em um caso extraconjugal, a vida de todos fica abalada. O filme foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim.

O filme venceu o Urso de Prata no Festival de Berlim (Imagem: Reprodução Digital | Paramount Pictures)

5. Tropa de Elite (2007)

Lançado em 2007, essa obra, do diretor José Padilha, retrata o cotidiano dos policiais do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. O filme venceu o Urso de Ouro no Festival de Berlim, além de ter sido indicado ao Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance.