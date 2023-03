Redação EdiCase 6 dicas para comprar um mouse para jogos

Se você é adepto aos jogos de computador e aos eSports, sabe o quanto o mouse faz diferença na hora decisiva de cada game. Por isso, não basta escolher o primeiro produto que estiver à venda, existem algumas dicas importantes a considerar ao comprar esse dispositivo periférico. Aqui estão algumas das principais:

1. DPI:

DPI significa “dots per inch” e se refere à sensibilidade do mouse. Um DPI alto permite que você mova o cursor com maior precisão e rapidez, o que pode ser útil para jogos que exigem movimentos rápidos e precisos. No entanto, é importante encontrar o DPI que se adapta ao seu estilo de jogo e preferências pessoais.

2. Botões adicionais

Muitos mouses para jogos possuem botões adicionais programáveis, o que pode ser útil para atribuir atalhos de teclado ou macros em jogos .

3.Ergonomia

Um mouse confortável é fundamental, especialmente se você planeja jogar por longos períodos . Certifique-se de escolher um que se adapte bem à sua mão e estilo de jogo.

4. Tipo de sensor

Há dois tipos principais de sensores de mouse: óptico e laser. Os ópticos geralmente são mais precisos em superfícies lisas e têm uma taxa de atualização mais alta, enquanto os mouses a laser são melhores para superfícies irregulares. Novamente: é importante escolher o tipo de sensor que melhor se adapta ao seu estilo de jogo.

5. Peso

O peso do mouse pode afetar sua jogabilidade. Algumas pessoas preferem um mais pesado para maior precisão, enquanto outras preferem um mais leve para movimentos mais rápidos.

6. Marca

Procure por marcas respeitáveis e que produzam mouses de qualidade para jogos. Algumas das marcas mais populares incluem Logitech e Razer. Muitas vezes, investir um pouco mais no modelo significa mais partidas vencidas e mais tempo de vida útil do mouse.

Por Douglas Martinez – Editora Europa