10 destinos mais acolhedores do Brasil

A maioria dos brasileiros está sempre esperando a melhor oportunidade para fazer aquela viagem tão esperada. Seja com amigos, família ou até mesmo sozinho, viajar faz bem, tanto para o físico quanto para a mente. Por isso, com base nas categorias premiadas no Traveller Review Awards 2023, a Booking.com resolveu fazer uma lista com os 10 lugares mais acolhedores do Brasil. Confira!

1. Porto de Galinhas (PE)

O primeiro lugar não poderia ser outro. Porto de Galinhas foi eleito o oitavo destino mais acolhedor do mundo pelo prêmio Traveller Review Awards 2023, sendo o único representante brasileiro na lista. O balneário é conhecido pelas praias de areia branca, águas cristalinas e mornas, pelos coqueiros, pelas piscinas naturais, pela comida boa e, claro, pelas excelentes acomodações.

2. Penedo (RJ)

Penedo é uma cidade localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, perto do parque ecológico de Itatiaia e aos pés da Serra da Mantiqueira, conhecida por suas cachoeiras, seus chocolates e por ser uma das casas do Papai Noel. O distrito é a principal colônia finlandesa no Brasil, com arquitetura típica e casinhas supercoloridas e aconchegantes.

3. Monte Verde (MG)

Mais uma vez, o distrito mineiro de Monte Verde está na lista dos destinos mais acolhedores do Brasil . Chamado “A Suíça brasileira”, o pequeno vilarejo (de mais de 4 mil habitantes) oferece áreas naturais, como trilhas, parques e cachoeiras, diversas espécies de vida selvagem e deliciosa culinária mineira.

4. Fernando de Noronha (PE)

Fernando de Noronha é um paraíso natural, desejo de viajantes do Brasil e do mundo. Segundo uma pesquisa recente realizada pela Booking, a Praia do Sancho foi eleita a melhor do país. O cenário é paradisíaco, com praias de águas claras, centenas de espécies de vida marinha e terrestre, coloridos corais e formações rochosas. O arquipélago ainda é considerado um dos melhores destinos para mergulho, com peixes de diversas espécies, golfinhos, tubarões, arraias e tartarugas.

5. Lavras Novas (MG)

Lavras Novas é um dos 13 distritos de Ouro Preto, que conquista os viajantes pela tranquilidade e pelo estilo colonial. O destino é ideal para os turistas que procuram fugir da agitação, descansar, comer uma boa comida mineira, contemplar a natureza, visitar prédios históricos e tomar um refrescante banho de cachoeira. Uma boa pedida para o dia é curtir um dos barzinhos no centro da cidade, com música ao vivo e uma cerveja gelada.

6. Visconde de Mauá (RJ)

A mais de 1600 m de altitude da Serra da Mantiqueira, Visconde de Mauá é um refúgio com opções de ecoturismo e turismo de aventura, além de ser um destino excelente para casais. Para os aventureiros, há trilhas, cavalgadas, mountain bike e cachoeiras. Para os apaixonados, o destino tem um clima romântico , com friozinho, ideal para um vinho com lareira e restaurantes com uma boa gastronomia.

7. Pedra Azul (ES)

Pedra Azul é o representante capixaba na lista de destinos mais acolhedores do Brasil. A cidade é um dos lugares mais famosos e procurados do Espírito Santo, repleto de diferentes espécies de animais e belezas naturais. O Parque Nacional da Pedra Azul é um dos principais pontos turísticos de toda a região e onde está localizada a famosa Pedra Azul, uma formação rochosa considerada patrimônio geológico brasileiro, com tonalidade azulada.

8. Serra do Cipó (MG)

Chamada por Burle Marx de “O Jardim do Brasil”, a Serra do Cipó é um conjunto de belezas naturais formado por rios, cachoeiras, cânions e cavernas com um visual de tirar o fôlego. O vilarejo mineiro chama atenção pelo ambiente acolhedor, pela proximidade com a natureza e pelas práticas de esportes radicais como rapel, ciclismo, alpinismo e trekking .

9. Pomerode (SC)

Considerada a cidade mais alemã do Brasil, Pomerode fica localizada no interior de Santa Catarina e oferece ao visitante arquitetura, gastronomia, festas e tradições germânicas. Todo ano, no mês de janeiro, acontece a Festa Pomerana na cidade, conhecida por ser voltada à cultura alemã. Na época da Páscoa, acontece a famosa Osterfest, conhecida por ter a maior árvore de Páscoa do mundo e o maior ovo de Páscoa do mundo.

10. Abraão (RJ)

Localizada na Costa Verde do Rio de Janeiro, a Vila do Abraão fica em Ilha Grande, um distrito do município de Angra dos Reis, e é a maior ilha do estado do Rio de Janeiro. A natureza no local é exuberante, formada por áreas de Mata Atlântica, mangue e restinga, com muitas opções de trilha, cachoeiras, além das famosas e paradisíacas praias, com areia branca e águas claras.

Por Cleo Calil – Booking .com