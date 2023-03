Redação EdiCase Halo é sucesso nos videogames e tem ótima série de TV

Os fãs do Xbox conhecem Halo em detalhes. O jogo é praticamente o carro chefe do console da Microsoft e, desde a primeira geração do aparelho, um sucesso de crítica e popularidade. E, não por menos, o jogo se expandiu além das fronteiras do console, ganhando, inclusive, uma série de TV pela plataforma Paramount+. Se você curtiu The Last of Us, talvez também vá se interessar por Halo, apesar da pegada mais “espacial”.

Halo essencialmente é uma franquia de jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa, que começou em 2001 com o lançamento de “Halo: Combat Evolved” para o console Xbox da Microsoft. A série é ambientada em um universo de ficção científica no futuro, onde a humanidade está em guerra com uma raça alienígena conhecida como os Covenant.

Enredo de sucesso

O enredo da série segue o personagem principal Master Chief, um supersoldado geneticamente modificado, enquanto ele luta para salvar a humanidade de várias ameaças alienígenas. A história é cheia de mistérios e intrigas, com tramas políticas, religiosas e militares entrelaçadas.

Além dos jogos, a série Halo se expandiu para outras formas de mídia, incluindo livros, quadrinhos, séries animadas e adaptação para a televisão. A franquia se tornou um grande sucesso devido à sua jogabilidade envolvente, enredo complexo e personagens carismáticos.

O super Master Chief

Master Chief foi criado pelo programa Spartan-II do Comando Espacial das Nações Unidas (UNSC), que é a força militar da humanidade no universo ficcional de Halo. Ele, cujo nome verdadeiro é John-117, é conhecido por ser um líder habilidoso, estrategista e lutador excepcional. É caracterizado por sua armadura verde icônica, que é altamente avançada e o protege do ambiente hostil do espaço e dos combates intensos contra os inimigos alienígenas.

Ao longo dos jogos , Master Chief é retratado como um herói relutante, que se dedica a proteger a humanidade e lutar contra as ameaças alienígenas, muitas vezes colocando a própria vida em risco. Ele é um personagem muito popular e amado pelos fãs da série.

Jogos da série Halo

Existem, atualmente, 12 jogos oficiais da franquia Halo: Halo: Combat Evolved (2001), Halo 2 (2004), Halo 3 (2007), Halo 3: ODST (2009), Halo: Reach (2010), Halo: Combat Evolved Anniversary (2011), Halo 4 (2012), Halo: Spartan Assault (2013), Halo: Spartan Strike (2015), Halo 5: Guardians (2015), Halo Wars 2 (2017) e Halo Infinite (2021)

Além desses, também existem alguns spin-off e coletâneas, como o Halo: The Master Chief Collection, que contém remasterizações dos jogos principais, e o Halo: Fireteam Raven, de arcade. A franquia também inclui jogos móveis e experiências de realidade virtual.

* Por Douglas Martinez – Editora Europa