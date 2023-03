Redação EdiCase Entenda as diferenças e semelhanças entre Xbox Series S e Xbox Series X

O Xbox Series S e o Xbox Series X são dois consoles de jogos da Microsoft que foram lançados em novembro de 2020. Embora pertençam à mesma família Xbox Series, existem algumas diferenças e semelhanças importantes entre eles. Veja!

Diferenças entre os consoles

Primeiro vamos apontar as principais diferenças entre os dois sistemas:

1. Potência

O Xbox Series X é mais poderoso que o Xbox Series S. Ele tem um processador mais rápido, mais memória RAM e uma placa gráfica mais potente. Isso significa que o Series X pode oferecer gráficos de melhor qualidade e uma experiência de jogo mais fluida, em resoluções mais altas.

2. Armazenamento

O Xbox Series X tem 1 TB de armazenamento interno, enquanto o Series S tem apenas 512 GB. Além disso, o Series X usa um SSD mais rápido, o que significa que os jogos carregam mais rapidamente.

3. Preço

O Xbox Series S é mais barato do que o Xbox Series X. Isso se deve em grande parte às diferenças em sua potência e armazenamento.

4. Resolução

O Xbox Series X é capaz de renderizar jogos em resoluções de até 4 K, enquanto o outro é limitado a 1440 p. Isso significa que os jogos no Series X têm uma qualidade de imagem melhor do que no Series S.

5. Tamanho

O Xbox Series S é consideravelmente menor do que o Xbox Series X. Isso pode ser uma vantagem para quem tem espaço limitado na sala ou na estante de TV.

6. Leitor de disco

O Xbox Series X vem com um leitor de disco, o que significa ser possível reproduzir jogos em discos físicos. O Xbox Series S não tem um leitor de disco e só pode reproduzir jogos baixados digitalmente.

Semelhanças que os jogos compartilham

Embora o Xbox Series S e o Xbox Series X tenham algumas diferenças significativas, eles também compartilham algumas semelhanças importantes:

1. Arquitetura

Ambos os consoles são baseados na mesma arquitetura de hardware da AMD e usam processadores Zen 2 e GPUs RDNA 2.

2. Memória

Os dois consoles usam a mesma tecnologia de memória GDDR6, o que significa que os jogos têm o mesmo desempenho e qualidade visual em ambos os consoles, além de resoluções de tela normais.

Os dois consoles executam o mesmo sistema operacional (Imagem: Reprodução digital | Microsoft)

3. Sistema Operacional

Tanto o Xbox Series S quanto o Xbox Series X executam o mesmo sistema operacional Xbox, permitindo que os jogadores acessem os mesmos recursos e serviços on-line, como Xbox Live, Game Pass e Mixer.

4. Retrocompatibilidade

Os aparelhos são retrocompatíveis com jogos do Xbox One, Xbox 360 e Xbox original, permitindo que os jogadores desfrutem de uma ampla biblioteca de jogos antigos no novo hardware.

5. Tecnologia de Ray Tracing

Os consoles suportam tecnologia de Ray Tracing, o que significa que os jogos têm a mesma qualidade visual e iluminação.

Em resumo, o Xbox Series X é mais poderoso e mais caro, enquanto o Xbox Series S é mais acessível e tem algumas limitações em relação à resolução e ao armazenamento. A escolha entre os dois depende do orçamento do jogador e das preferências de jogos.

Por Douglas Martinez – Editora Europa