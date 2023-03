Redação EdiCase Vocabulário gamer: entenda o que é RTS, RPG, JRPG e Battle Royale

Assim como muitas áreas do conhecimento e entretenimento, os games têm seu vocabulário próprio. Para acabar com os segredos por trás das siglas e dos termos principais, a seguir explicamos quatro expressões que surgem a todo momento em papos e textos gamers . Veja!

1. RTS

Significa “Real-Time Strategy” (estratégia em tempo real, em português). É um gênero de jogos eletrônicos que envolve gerenciamento de recursos, construção de bases, desenvolvimento de tecnologia e controle de unidades em tempo real.

No RTS, os jogadores devem tomar decisões estratégicas em tempo real enquanto controlam exércitos ou civilizações em um ambiente dinâmico. Eles geralmente envolvem a construção de edifícios, coleta de recursos, pesquisa de tecnologias e treinamento de unidades militares para lutar contra os inimigos.

Alguns exemplos populares de jogos RTS incluem Age of Empires, Starcraft, Warcraft, Command and Conquer e Civilization. Esses games são conhecidos por sua profundidade estratégica e jogabilidade emocionante em tempo real.

2. RPG

Significa “Role-Playing Game” (jogo de interpretação de personagens, em português). É um gênero de jogos eletrônicos em que os jogadores assumem o papel de personagens fictícios e interagem em um mundo virtual criado pelo jogo. No RPG, os jogadores geralmente criam seu próprio personagem, escolhendo características como classe, raça, habilidades e atributos. Eles então embarcam em uma jornada por meio de um mundo de fantasia, interagindo com personagens não-jogáveis (NPCs), completando missões e combates.

O principal aspecto dos jogos RPG é a liberdade de escolha dos jogadores. Eles têm a capacidade de escolher o caminho que desejam seguir, as habilidades que pretendem desenvolver e as missões que querem completar. O progresso do personagem é medido em experiência e níveis, e o objetivo é geralmente completar uma história ou derrotar um inimigo final.

Alguns exemplos populares de RPG incluem The Elder Scrolls, Final Fantasy, Dragon Age, World of Warcraft e Diablo. Esses jogos são conhecidos por sua profundidade narrativa e a capacidade dos jogadores de personalizar e desenvolver seus personagens.

3. JRPG

Significa “Japanese Role-Playing Game” (jogo de interpretação de personagens japoneses, em português). É um subgênero de jogos de RPG que é produzido no Japão e influenciado pela cultura e estética japonesas. Os JRPGs têm muitas características distintas, como enredos profundos e emocionais, personagens memoráveis, ambientes ricos e uma jogabilidade estratégica. Eles geralmente apresentam esta última característica baseada em turnos, em que os jogadores e inimigos executam ataques e habilidades em batalhas.

Os JRPGs também são conhecidos por sua arte estilo anime/mangá, trilhas sonoras memoráveis e elementos de fantasia, como magia e monstros. Alguns dos JRPG mais populares e influentes de todos os tempos são Final Fantasy, Dragon Quest, Chrono Trigger e Persona. Os JRPGs ganharam uma grande base de fãs em todo o mundo e continuam sendo uma parte importante do mercado de jogos eletrônicos.

4. Battle Royale

É um subgênero de jogos eletrônicos de ação em que um grande número de jogadores competem em um mapa, ou em uma batalha, até que apenas um jogador ou equipe permaneça. O nome “Battle Royale” é derivado de um livro japonês de mesmo nome, que apresenta uma premissa semelhante.

Os jogos Battle Royale geralmente começam com todos os jogadores saltando de um avião, ou de outra aeronave, em um mapa aberto. Os jogadores devem procurar por armas, equipamentos e suprimentos para sobreviver e lutar contra outros. O mapa é geralmente limitado por uma área segura que diminui com o tempo, forçando os participantes a se movimentar e encontrar outros gamers.

O objetivo é ser o último jogador ou equipe a sobreviver. Alguns jogos Battle Royale permitem que os aventureiros joguem sozinhos, enquanto outros permitem que joguem em equipes com colaboradores. O jogo também pode ser personalizado com diferentes modos e objetivos.

Alguns exemplos populares de Battle Royale incluem Fortnite, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), Apex Legends, Call of Duty: Warzone e Free Fire. Esses jogos são conhecidos por sua jogabilidade intensa, alta competição e uma comunidade online ativa e engajada.

Por Douglas Martinez – Editora Europa