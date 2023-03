Redação EdiCase Ocala: desbrave a natureza exuberante da cidade da Flórida

Antes de ser um destino de parques temáticos e compras, a Flórida sempre chamou a atenção por sua natureza. Além de uma profusão de praias, o estado norte-americano exibe, em seu interior, uma coleção de paisagens de encher os olhos e é capaz de, ainda, surpreender o mais experiente dos viajantes. Quem decide sair da rota Miami-Orlando e desbravar destinos menos conhecidos da Flórida vai se encantar com um lado mais autêntico do estado.

Florestas pontuadas por carvalhos com grandes áreas ainda intocadas, rios tão cristalinos em que é possível ver até o fundo e nascentes que deixam qualquer um hipnotizado por tanta beleza. Esses são alguns dos cenários característicos da região de Ocala, no condado de Marion, Flórida Central, a pouco mais de uma hora de carro ao noroeste de Orlando. Junte a tudo isso atrações bem estruturadas, turismo de aventura e uma saborosa culinária sulista.

Com uma boa oferta de hotéis e restaurantes, Ocala é a maior cidade dessa região e, também graças à sua localização privilegiada bem no centro do condado, serve como base para os visitantes. Por estar tão próxima de Orlando, a região de Ocala é uma ótima opção para quem vai à capital mundial dos parques temáticos e quer incrementar o roteiro com passeios diferentes.

Silver Springs State Park

Perto do centro de Ocala, o Silver Springs State Park é um dos lugares mais bonitos e históricos da Flórida. Para começar, o parque abriga nada menos que um dos maiores conjuntos de nascentes dos Estados Unidos – são mais de 30 delas só na cabeceira do Silver River. Essas nascentes, que se tornaram populares entre turistas já em 1820, inspiraram a criação da atração mais antiga da Flórida: o passeio de barco com fundo de vidro, que segue em operação desde 1873.

Com um estilo que remete aos barcos a vapor de antigamente, os barcos com fundo de vidro de Silver Springs apresentam uma cabine fechada, onde os visitantes ficam sentados em torno de um grande vão. Através do vidro no fundo do barco, todas as belezas subaquáticas de Silver Springs vão se apresentando aos poucos, enquanto o barco navega calmamente sobre as nascentes ao longo de um percurso circular pelo rio.

A água é absurdamente cristalina, então dá para ver muito bem cada detalhe, além de fazer fotos e vídeos incríveis. De uma parte mais rasa e coberta por vegetação, de repente o cenário muda para uma área muito mais profunda e completamente azul-turquesa, onde dá para ver as aberturas pelas quais a água brota.

Peixes surgem aos montes, além de algumas tartarugas e – se você tiver muita sorte – até mesmo peixes-boi. Fique atento também à superfície para observar aves e jacarés tomando sol sobre algum tronco nas margens do rio. O passeio dura pouco menos de uma hora e, como não é permitido nadar em Silver Springs, essa é a melhor maneira de admirar as nascentes.

Passeios de caiaque e trilhas

Ainda dentro do parque estadual, é possível andar de caiaque (equipamentos estão disponíveis para aluguel) e aproveitar vários quilômetros de trilhas. Perto da entrada do parque, há trilhas mais curtas em meio a lindas árvores, ótimas para caminhadas mais leves. O Silver Springs State Park também guarda um charme de antigamente, com construções bem preservadas que lembram a Flórida de dias passados.

Rainbow Springs State Park

Há mais de 1.000 nascentes na Flórida, mais do que em qualquer outra parte dos Estados Unidos, graças ao calcário presente no solo e ao aquífero que cobre boa parte do subterrâneo do estado. Você já deve ter notado que muitas delas estão na região de Ocala. Além de Silver Springs, outro parque que protege esses bens naturais é o Rainbow Springs State Park, que fica em Dunnellon, cidade a meia hora do centro de Ocala.

Águas cristalinas perfeitas para mergulho

Ali, na cabeceira do Rainbow River, você pode nadar livremente sobre as nascentes, entre peixes e tartarugas, em uma água pura e cristalina que brota do solo a constantes 22ºC, uma temperatura muito agradável para um bom mergulho, principalmente nos dias quentes da Flórida. A partir dessa área, o rio corre por vários quilômetros até o centro de Dunnellon. Ao longo de suas margens, há poucas construções, e o que domina o cenário é uma vegetação exuberante.

O Rainbow River impressiona pelas águas cristalinas, tanto que dá para ver o fundo. Em alguns pontos, o leito do rio é coberto por vegetação. Em outros, a água ganha uma tonalidade turquesa e parece se iluminar ao refletir a luz do sol. A fauna local também é muito rica, com diversos peixes, mergulhões, patos, tartarugas e lontras. Jacarés são raros, pois eles não costumam gostar de águas correntes e cristalinas, preferindo áreas mais pantanosas.

Atividades aquáticas

Uma atividade muito popular entre locais é percorrer toda a extensão do Rainbow River. Isso pode ser feito de algumas formas: de boia, caiaque ou stand-up paddle . Tanto o acesso ao rio quanto a saída têm que ser feitos por pontos específicos abertos ao público. Um deles é do próprio Rainbow Springs State Park. Outro é o KP Hole Park, que, além de um deck de partida, disponibiliza para aluguel equipamentos como caiaques, pranchas de stand-up e boias para flutuação.

O KP Hole tem uma boa estrutura para os visitantes, com estacionamento e banheiros. Você também pode alugar os equipamentos com outras empresas e usar o KP Hole como ponto de partida ou chegada do seu passeio. Uma dessas empresas é a Get Up And Go Kayaking, que oferece passeios guiados em caiaques totalmente transparentes.

Se optar pelo caiaque ou stand-up paddle , há um pequeno oásis escondido onde vale muito a pena fazer uma parada: rio acima e não muito longe do KP Hole, existe um pequeno e estreito braço do rio, cercado por vegetação, que você pode explorar a pé em uma trilha aquática. Neste trecho, o fundo é coberto por uma fina areia branca, que faz com que a água cristalina ganhe um tom de verde bem clarinho. O nível da água chega, no máximo, à altura da cintura. Essa parte costuma ser chamada de Indian Creek ou de Gissy Springs Run.

De volta ao Rainbow River, comece no sentido contra a correnteza, depois descanse na volta, que vai te demandar quase nenhum esforço. Já a flutuação sobre boias grandes, como aquelas de parques aquáticos, deixando o próprio rio te levar, leva de três a quatro horas do KP Hole até o Blue Run of Dunnellon Park, em um trajeto de cerca de 5 km. É uma boa opção para quem quer apenas relaxar, tomar sol e bater um papo com os amigos rio abaixo.

Atrações gastronômicas

Antes ou depois do passeio, o Swampy’s Bar & Grille é o local certo para uma refeição à beira do Rainbow River. Pertinho do Blue Run of Dunnellon, serve um cardápio de inspiração mais sulista, com sanduíches e saladas. Destaque para os corn nuggets (bolinhos fritos de milho), os gator bites (iscas empanadas de carne de jacaré) e o poboy (sanduíche típico da Louisiana, de camarão, lagostim, bagre ou jacaré). Toda a área do Swampy’s é bem aberta, com algumas mesas no deck ao ar livre e vista para o rio.

Juniper Springs

O leste do condado de Marion é dominado pela Floresta Nacional de Ocala, que possui cerca de 525 km² de natureza exuberante e preservada , incluindo atrações de extrema beleza. Entre elas, está a Juniper Springs Recreation Área, que é um deslumbre. Uma grande área aberta cercada pelas sombras de carvalhos e palmeiras.

No centro, uma grande piscina natural circular de água cristalina abriga várias nascentes, exibindo tonalidades que vão do azul-turquesa ao esverdeado. Para completar o cenário, há uma pequena cabana de madeira com um moinho de água entre a área das nascentes e o riacho, que data da década de 1930 e está em perfeito estado de conservação. Simplesmente é impossível tirar uma foto ruim ali.

Caminhando pelas nascentes

Como acontece nas outras nascentes pela Flórida, a água em Juniper Springs brota sempre a 22ºC, independentemente da temperatura externa – ou seja, dá até para se aventurar ali nos dias de inverno, em um mergulho revigorante.

Com uma profundidade variável e repleta de peixinhos, a piscina natural é delimitada por uma faixa de pedras e concreto, com escadas para facilitar o acesso à água. A partir desse ponto, você pode caminhar por pequenas trilhas entre as árvores, além de conhecer a cabana do moinho por dentro.

Nossa dica é seguir a pé até Fern Hammock Springs, outro conjunto de nascentes bem pertinho de Juniper Springs. Por ser um ponto menos conhecido, você vai se sentir em meio a um refúgio tropical todo seu.

A água é bem rasinha, em um incrível tom turquesa, protegida por uma cobertura de plantas. Dá para ver a água borbulhando do solo através da areia branca e fininha, como os fervedouros do Jalapão. Ali não é permitido nadar, mas você pode admirar as nascentes de vários ângulos. A Juniper Springs Recreation Area tem estacionamento, banheiros com vestiário e chuveiros e áreas para piquenique e camping .

Águas cristalinas do Silver Glen Springs encanta os turistas (Imagem: Exploring and Living | Shutterstock)

Silver Glen e Salt Springs

Ainda dentro da Floresta Nacional de Ocala, Silver Glen Springs é um local que nem parece real de tão bonito. As nascentes formam um amplo espaço de águas calmas e cristalinas. Como o fundo é composto por rochas e areia claras, a água ganha uma tonalidade azul-turquesa. É como nadar em uma grande piscina, só que totalmente natural, cercada por uma floresta. Há trechos mais rasos, nos quais a água fica abaixo da cintura, e outros que chegam a quase 8 metros de profundidade, junto à abertura da nascente que forma esse paraíso.

A área para nadar é delimitada por boias. Leve uma máscara de mergulho ou óculos de natação, além de um snorkel , para contemplar as belezas do fundo da nascente, cardumes de peixes e até tartarugas e outros animais. A entrada é pelo Silver Glen Springs Recreation Area, onde há estacionamento, mesas para piquenique e banheiros químicos.

Para completar o conjunto de nascentes de Ocala, Salt Springs também tem uma boa área para nadar e fica dentro da mesma floresta nacional. A presença de diversos sais minerais resulta em uma certa salinidade em suas águas cristalinas – daí o nome da nascente.

The Canyons Zip Line & Adventure Park

Se seu tipo de passeio envolve muita emoção e adrenalina, saiba que Ocala tem o mais alto, mais rápido e mais longo circuito de tirolesas da Flórida. The Canyons Zip Line & Adventure Park é um lugar para quem não tem medo de altura. Mas o que torna essa atração realmente especial é a paisagem. A Flórida é conhecida por ter um relevo bem plano, com escassas elevações rochosas. Por isso, a surpresa é grande quando você se depara com um cenário de cânions e penhascos de calcário, entre lagos que vão do verde ao azul-turquesa.

Para admirar essas paisagens únicas na Flórida, com direito a vistas panorâmicas, é preciso encarar as tirole s as. Há diferentes circuitos para escolher, que compreendem uma sequência de três a nove descidas que variam em comprimento, altura e velocidade. Elas podem chegar a 50 metros de altura e 350 metros de comprimento. Aproveite para se deslumbrar com a paisagem enquanto sobrevoa lagos coloridos e florestas de carvalhos e ciprestes.

Com uma duração de 2h30 a 3h00, o Big Cliff Canyon Tour é o maior dos circuitos, com nove tirolesas, duas pontes suspensas e um pequeno rapel para descer da última plataforma. Os guias que acompanham o grupo dão todas as instruções necessárias e fazem o passeio ficar ainda mais divertido. O parque The Canyons oferece ainda outras atividades, como andar a cavalo, circuito noturno de tirolesa durante a lua cheia e passeios de caiaque.

Santos Trails

Para quem quer ainda mais aventura, Ocala é o endereço de algumas das melhores trilhas de mountain biking do mundo, com destaque para as Santos Trails, reconhecidas internacionalmente. São cerca de 130 km de trilhas em terrenos irregulares e não pavimentados em meio às árvores e a muitos obstáculos, com diferentes níveis de dificuldade, sendo algumas para iniciantes (marcadas em amarelo).

O ponto de partida é a Santos Trailhead, que conta com estacionamento, banheiros e mesas de piquenique. A partir dali, você também pode acessar uma trilha pavimentada para ciclistas, que tem cerca de 25 km de extensão em meio a um lindo cenário.

Para ter toda a assistência necessária para esse tipo de passeio, vá à Santos Bike Shop, que tem duas unidades pertinho das trilhas. Administrada por moradores locais apaixonados por ciclismo , principalmente o de montanha, ali você encontra tudo relacionado ao esporte e pode alugar bicicletas e outros equipamentos.

Downtown Ocala é repleto de construções históricas e prédios clássicos (Imagem: H.J. Herrera | Shutterstock)

Downtown Ocala

Depois de aproveitar tantos passeios, uma boa dica é seguir para o centro de Ocala. Com muito charme sulista, esse é na verdade um centro histórico (Historic Downtown Ocala), já que data da primeira metade do século XIX e ainda preserva construções antigas, como os clássicos prédios baixos de tijolinhos e o cinema Marion Theatre, em art déco .

Tendo a praça principal (Ocala Downtown Square) como ponto de referência, a ideia é explorar a área a pé e sem rumo, descobrindo suas pequenas joias pelo caminho. Boutiques com peças únicas, lojinhas com muita personalidade e brechós se misturam a pequenos restaurantes locais, adegas e microcervejarias a poucos quarteirões de distância.

Restaurantes e lanchonetes

A Stella’s Modern Pantry, por exemplo, é uma mistura de loja de presentes, empório e restaurante que serve sanduíches, saladas e sobremesas. Já o Grandpa Joe’s Candy Shop é um colorido mundo com todo o tipo de doces que você pode imaginar, de marcas famosas a algumas delícias artesanais. Quem não dispensa uma cerveja pode seguir para a Big Hammock Brewery ou para a Infinite Ale Works.

Já o Cantina é um restaurante tex-mex e bar especializado em tequilas. Aberto em 2021, serve saborosos tacos, enchiladas, burritos, guacamole feita na hora e outros pratos autorais. Para um autêntico churrasco sulista, o Big Lee’s é um food truck com uma unidade fixa no centro de Ocala e outra móvel. No cardápio, estão peito bovino, carne de porco desfiada e costela – carnes que levam mais de 24 horas para preparar e defumar, ganhando muito sabor e uma textura macia.

Como o assunto é gastronomia, vale mencionar o Mojo’s, que possui três unidades em Ocala, mas fora do centro. Os pratos são inspirados na culinária de Cuba e na cozinha cajun do sul dos Estados Unidos. Destaque também para a divertida decoração do restaurante, com referências coloridas ao rock e ao R&B.

World Equestrian Center

Ocala sempre se identificou como a “capital mundial dos cavalos”, com uma forte cultura equestre e fazendas reconhecidas por criar cavalos campeões em diversas modalidades – algo que muitos relacionam aos minerais encontrados no solo de Ocala. Agora, a cidade tem mais um motivo para ostentar tal título: em 2021, foi inaugurado o World Equestrian Center, o maior complexo equestre dos Estados Unidos.

O lugar é enorme: espalhados por mais de 120 hectares, há diversos estábulos e arenas , entre cobertas e externas, incluindo uma no centro do complexo, que recebem eventos e competições de esportes equestres durante o ano todo.

Para assistir a um desses eventos, a entrada costuma ser gratuita. Todas as construções são impecáveis e criam uma atmosfera muito elegante e convidativa. O World Equestrian Center tem, ainda, uma boa estrutura para os visitantes aproveitarem além das competições.

Impossível não se encantar com o luxuoso The Equestrian Hotel, que também oferece ótimos restaurantes e lojas abertos ao público. No total, o World Equestrian Center tem oito opções gastronômicas, entre restaurantes e confeitarias.

Dentro do hotel, o Stirrups Restaurant é mais refinado, com um terraço com vista para a grande arena central, enquanto que o Yellow Pony é um pub mais descontraído, com vários drinques autorais e pratos perfeitos para dividir.

Por Patrícia Chemin – revista Qual Viagem