Redação EdiCase 7 jogos de God of War para jogar no PlayStation

A série God of War é uma das mais icônicas do PlayStation e conta com diversos jogos lançados ao longo dos anos. O sucesso da franquia começou no PS2, passou pelos portáteis da Sony, e se consagrou no PS5. Confira todos os jogos da série, seu ano de lançamento, plataforma e como cada episódio se tornou tão importante e famoso entre os fãs do PlayStation.

1. God of War (2005)

O primeiro jogo da série, lançado originalmente para o PlayStation 2, apresenta o protagonista Kratos, um guerreiro espartano, em sua busca por vingança contra os deuses do Olimpo. O jogo é conhecido por sua jogabilidade fluída e combates intensos.

2. God of War II (2007)

A sequência de God of War expande ainda mais a história de Kratos e sua busca por vingança contra os deuses. O jogo apresenta gráficos aprimorados, uma trilha sonora épica e mais inimigos e chefes desafiadores.

3. God of War: Chains of Olympus (2008)

Este jogo, lançado para o PSP, é um prelúdio dos eventos do primeiro God of War e segue Kratos em sua luta contra os deuses gregos. Ele apresenta gráficos de alta qualidade, jogabilidade fluída e uma trama

envolvente.

4. God of War III (2010)

O terceiro jogo da série, lançado originalmente para o PlayStation 3, é uma conclusão épica da história de Kratos e sua busca por vingança contra os deuses do Olimpo. O jogo apresenta gráficos impressionantes, uma jogabilidade melhorada e batalhas ainda mais intensas.

5. God of War: Ascension (2013)

Este jogo é um prelúdio da série, ambientado antes do primeiro God of War. Ele segue Kratos em sua luta contra os deuses do Olimpo e apresenta uma jogabilidade aprimorada, incluindo novas armas e habilidades.

6. God of War (2018)

O mais recente jogo da série, lançado para o PlayStation 4, é uma reimaginação da história de Kratos. Ele agora está vivendo no mundo dos deuses nórdicos e deve lutar contra novos inimigos enquanto enfrenta seu passado. O jogo apresenta gráficos incríveis, jogabilidade inovadora e uma história emocionante que

expande ainda mais o universo de God of War.

7. God of War Ragnarök (2022)

É a sequência direta do jogo God of War (2018) e continua a história de Kratos, agora no mundo dos deuses nórdicos. Em God of War Ragnarok, Kratos e seu filho Atreus embarcam em uma nova aventura para impedir o Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. O jogo expande ainda mais o universo

da série e apresenta novos personagens, inimigos e ambientes, incluindo outras regiões da mitologia nórdica.

Por Douglas Martinez – Editora Europa