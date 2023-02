Redação EdiCase 5 truques para sempre vencer em Among Us

Muito popular em 2020, quando várias pessoas começaram a jogar on-line em diferentes plataformas, o Among Us se tornou uma alternativa de lazer para diversos indivíduos isolados durante a pandemia de COVID-19. Os jogadores são colocados em uma nave espacial com outros, e a tripulação deve completar tarefas para manter a nave funcionando, enquanto um ou mais impostores tentam sabotar a missão.

O objetivo do jogo é descobrir quem são os impostores e eliminá-los antes que consigam sabotar a missão ou matar toda a tripulação. Cada rodada começa com a atribuição de tarefas aos jogadores e com um ou mais deles sendo selecionados aleatoriamente como impostores.

Os participantes, por sua vez, podem chamar reuniões para discutir suspeitas ou descobertas, votar em quem deve ser eliminado e tentar completar suas tarefas. O jogo está disponível em dispositivos móveis, bem como em computadores.

Confira 5 dicas detalhadas para ajudá-lo a vencer em Among Us!

1. Fique atento aos movimentos dos outros jogadores

Os aspectos mais importantes do jogo são a comunicação e a observação. Fique atento ao comportamento dos outros jogadores e tente identificar padrões. Se alguém está tentando parecer suspeito ou se move de forma estranha, pode ser um sinal de que ele é um impostor.

2. Saiba como fazer as tarefas rapidamente

A conclusão de tarefas é essencial para a tripulação ganhar, então aprenda a fazer as tarefas o mais rápido possível. Se você levar muito tempo para completar as tarefas, os outros jogadores podem começar a suspeitar.

3. Aprenda a mentir bem

Se você é o impostor, é importante saber mentir bem para não ser descoberto. Ao criar uma mentira, use fatos e informações que você sabe que são verdadeiros e evite se contradizer. Além disso, certifique-se de que sua história se encaixe nos eventos que estão acontecendo no jogo.

4. Seja estratégico durante as reuniões

Quando uma reunião é convocada, é hora de se comunicar com os outros jogadores. Se você é um membro da tripulação, compartilhe informações sobre o que você viu e ouviu; se suspeita de alguém, explique o motivo. Se você é o impostor, tente fazer com que os outros jogadores suspeitem de alguém que não seja você.

5. Aprenda a jogar tanto como tripulante quanto como impostor

É importante ser capaz de jogar bem tanto como tripulante quanto como impostor. Isso permitirá que

você tenha uma melhor compreensão do jogo e possa identificar comportamentos suspeitos de ambos os lados. Além disso, quando você está jogando como impostor, pode usar o conhecimento que adquiriu jogando como tripulante para enganar os outros jogadores.

Por Douglas Martinez | Editora Europa