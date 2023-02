Redação EdiCase 3 filmes indicados ao Oscar para treinar o inglês

No dia 12 de março, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood promoverá um dos eventos mais aguardados no mundo dos cinéfilos, o Oscar 2023. Trazendo os principais destaques das produções cinematográficas e homenageando os melhores atores de 2022, a premiação é a ocasião perfeita para conhecer filmes encenados por atores norte-americanos e aperfeiçoar o inglês.

Com uma lista de 54 produções que concorrem a 20 categorias, a maioria com o idioma falado em inglês, o Oscar reflete o quanto os filmes internacionais continuam sendo os preferidos dos telespectadores, principalmente no que se refere aos estudos. Isso porque assistir a um filme com o idioma original é uma boa forma de aprimorar a conversação para quem deseja ter o inglês mais apurado. Além disso, a pessoa exercita a linguagem de forma mais dinâmica.

“Atualmente, o inglês é um requisito essencial para ter uma vida com mais oportunidades, seja no âmbito pessoal ou profissional. Muitos são os benefícios de ver um filme em inglês, que se agregam em: ouvir um inglês real e original; compreender melhor a fala em um ritmo mais calmo comparado ao dos nativos, que falam mais rapidamente e abreviam palavras; e aprender novos vocabulários”, explica Bruno Barros, Consultor Pedagógico de Idiomas do Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos).

Pensando nisso, o especialista cita 3 filmes indicados ao Oscar 2023 para você aperfeiçoar o seu inglês. Veja!

1. Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo

Dedicado a homenagear o ator Jack Chan e o cinema chinês, o filme está concorrendo em mais de onze categorias na 95ª edição do Oscar. A aventura se baseia em uma ruptura interdimensional que bagunça a realidade e, a fim de solucionar o problema, uma inesperada heroína precisa aprender a usar os novos poderes para lutar contra os perigos bizarros do multiverso.

Onde assistir: Google Play Filmes e TV, Prime Video, Apple TV e YouTube.

2. Elvis

Filme ‘Elvis’ (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures, Bazmark Films e The Jackal Group)

O longa Elvis, estrelado por Austin Butler, acumula oito indicações da Academia para a premiação de 2023. Além das cenas repletas de momentos do cantor com a família e os fãs, o filme conta com uma trilha sonora recheada de músicas populares do ídolo.

Onde assistir: HBO Max, YouTube, Google Play Filmes e TV e Apple TV.

3. Top Gun Maverick

Filme ‘Top Gun Maverick’ (Imagem: Reprodução digital | Paramount Pictures, Skydance Media, Tencent Pictures, Don Simpson Jerry Bruckheimer Films e Jerry Bruckheimer Films)

Estrelado pelo ator Tom Cruise, o filme concorre em 6 categorias no Oscar. A obra passa uma imagem glamorosa, até mais do que é ser um piloto de caça, com aventuras , festas, uniformes impecáveis e pilotos imortais, mas também aborda as longas horas de estudos, os treinos exaustivos, a tensão, o medo e a incerteza desses profissionais. A produção ainda conta com uma trilha sonora pop com músicas de grandes artistas, como Lady Gaga, OneRepublic e Hans Zimmer.

Onde assistir: Paramount+, Telecine, Prime Video, Apple TV, Google Play Filmes e TV e YouTube.

Por Laíse Marcondes