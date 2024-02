Redação Cine Concerto ‘Central do Brasil’: filme e música ao vivo no Sesc

O Sesc Pompeia vai bombar nos dias 29 de fevereiro e 1º de março com o lançamento do Cine Concerto, trazendo a trilha sonora do clássico “Central do Brasil” . Com o talento único da Orquestra de Câmara ALMAI-SP e participações especiais dos feras Antonio Pinto e Jaques Morelenbaum , vai ser uma viagem sonora que você não pode perder!

Sob a batuta do mestre Anselmo Mancini , doutor em Audiovisual, essa experiência promete misturar cinema e música ao vivo de um jeito totalmente inovador. Vai rolar uma fusão de sensações, ressaltando a importância da música no sucesso do filme dirigido por Walter Salles .

Leia mais : Semana do Cinema 2024 tem ingressos por apenas R$12

Com Antonio Pinto, responsável por trilhas incríveis como “Cidade de Deus” e “Senna”, e Jaques Morelenbaum, um verdadeiro mestre do violoncelo, essa parceria não poderia ser mais promissora. E a ALMAI-SP? Bem, eles vão dar aquele show interpretando a trilha sonora de “Central do Brasil” de um jeito que você nunca viu!

Então já sabe, né? Chama a galera e vem sentir essa vibe única no Sesc Pompeia. É cinema e música se encontrando de um jeito que só São Paulo sabe fazer!

Vem ver o que tá rolando por São Paulo:

Veja também: Catraca Livre indica exposições em SP: descubra onde curtir arte

Veja também: Festival de Choro em SP: tradição, música boa e aulas gratuitas!