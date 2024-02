Redação Festival de Choro em SP: tradição, música boa e aulas gratuitas!

Prepara o coração que o 1º Festival da Escola de Choro de São Paulo tá chegando com tudo entre os dias 20 e 25 de fevereiro, lá no Centro Cultural Vila Itororó ! O rolê promete ser daqueles que não dá pra perder, com uma vibe incrível e cheia de música boa. Vão rolar aulas de instrumentos, masterclasses, shows, filme e, claro, as tradicionais rodas de choro que todo mundo adora. Os professores da escola vão mandar ver nos cursos de pandeiro, cavaquinho, violão, flauta, clarinete, bandolim e saxofone, preparando todo mundo pra botar pra quebrar nas jam sessions.

E não para por aí, não! As masterclasses vão ser com os gigantes da música, Allan Abadia, Nailor Proveta, João Camarero e Léa Freire , trazendo ainda mais aprendizado e inspiração. Não dá pra esquecer da homenagem mais que merecida à Wanessa Dourado , com o espetáculo “Em volta da Fogueira”, misturando choro, frevo e baião.

Ah, e se liga que essa festança já começou em 2023 com uns papos irados sobre a história do choro, mostrando que a Escola de Choro de São Paulo é pura tradição e inovação.

Fundada em 2019, essa escola é sinônimo de talento e dedicação, com 232 alunos que tão chegando junto e uma equipe de peso com 8 professores e 4 monitores. Então já sabe, né? Marca na agenda e vem curtir com a gente esse festival que vai ser um estouro!

E não acaba por aí! A Catraca Livre está recheada de rolês perfeitos pela cidade:

Veja também: Semana do Cinema 2024 tem ingressos por apenas R$12

Veja também: Catraca Livre indica exposições em SP: descubra onde curtir arte