Oferecimento Beats Carnaval não acabou: Beats encerra a folia com blocos em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro

O pós-Carnaval em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro promete muito com os blocos de Pedro Sampaio e Anitta. Isso porque Beats , a marca líder de drinks prontos da Ambev, segue puxando os foliões por mais dias de festa.

Se animou? Então, já anota na agenda: diretamente do Rio de Janeiro, a patroa Anitta , embaixadora de Beats e head de Criatividade, eleva o nível da diversão com seu bloco cheio de convidados especiais. A saída acontece no sábado, dia 17 de fevereiro, às 7h, no centro do Rio. Vai rolar uma chuva de hits!

Para quem estiver em Belo Horizonte, prepare-se para algo inédito: pela primeira vez, o DJ, compositor e cantor Pedro Sampaio puxa um trio na capital mineira. O evento acontece na avenida Afonso Pena no sábado, dia 17, das 14h às 18h.

O fim do Carnaval ocorre neste domingo, dia 18, em São Paulo, a partir das 14h, no Parque Ibirapuera. Pelo segundo ano consecutivo, P edro Sampaio , embaixador de Beats, anima o público com seu bloco cheio de músicas icônicas.

Confira abaixo a programação completa para o fim de semana com Beats:

Belo Horizonte

Trio do Pedro Sampaio

Quando? 17 de fevereiro, às 13h

Onde? Avenida Afonso Pena – Centro

Quanto? Grátis

Rio de Janeiro

Trio da Anitta

Quando? 17 de fevereiro, às 7h

Onde? Rua Primeiro de Março, Centro

Quanto? Grátis

São Paulo

Trio do Pedro Sampaio

Quando? 18 de fevereiro, a partir das 14h

Onde? Ibirapuera

Quanto? Grátis