Oferecimento Beats Com eventos gratuitos, Beats vai ferver com Anitta, Pedro Sampaio, Tropkillaz e muito mais

Especialista em folia e festas, Beats promete animar o Carnaval 2024 de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador com uma programação pra lá de especial!

Estamos falando de atrações como Anitta, Pedro Sampaio, Deekapz, Tropkillaz e outros nomes maravilhosos. E o melhor: é tudo de graça!

E, como manda a tradição carnavalesca, Beats inova ao lançar um novo sabor para deixar a sua folia ainda mais gostosa. Beats Tropical mistura gin e os sabores de frutas tropicais, criando um mix que combina perfeitamente com o verão e toda a brasilidade da celebração.

A nova bebida chega para aumentar a linha de drinks da marca, que, atualmente, conta com os sabores Beats G&T, Senses e Caipi Beats. É hit certeiro! E não se esqueça, beba com moderação.

Agora bora falar dessa programação linda. Em Salvador , a galera vai poder curtir nomes como Pedro Sampaio (no dia 8), MC Danny (no dia 9), Deekapz (no dia 10), a DJ Gabi da Oxe (dia 11), Tropkillaz (no dia 12) e Mu540 (no dia 13) na Torre Beats Tropical, ao lado do Farol da Barra.

E a poderosa Anitta comanda um trio elétrico por lá no Circuito Barra-Ondina, no dia 9, a partir das 19h.

Como não poderia ser diferente, a diva pop também garante a folia no Rio de Janeiro , ao desfilar com seu trio no centro da Cidade Maravilhosa, no dia 17, a partir das 20h.

Já em São Paulo , quem garante a alegria no Carnaval da Beats são o Bloco Agrada Gregos (que desfila no dia 10, saindo do Parque Ibirapuera às 13h) e o cantor Pedro Sampaio (no dia 18, às 13h, também no Ibira).

Curtiu? Então, já se programa pra experimentar Beats Tropical e não perder nadinha dessa folia! Já fica a dica: beba com moderação pra aproveitar muito mais seu rolê!

Dá só uma olhada na programação do Carnaval da Beats:

Salvador

Torre Beats Tropical

Quando? De 8 a 12 de fevereiro, às 0h

Onde? Ao lado do Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos da cidade

Quanto? Grátis

Programação completa:

8/2 – Pedro Sampaio e DJ LA

9/2 – Sacazuzu, MC Danny e RDD

10/2 – Luna Montty e Deekapz

11/2 – Libre Ana e Gabi da Oxe

12/2 – Manigga e Tropkillaz

13/2 – Pivoman e Mu540

Trio da Anitta

Quando? 9 de fevereiro, a partir das 19h

Onde? Circuito Barra-Ondina

Quanto? Grátis

Rio de Janeiro

Trio da Anitta

Quando? 17 de fevereiro, às 20h

Onde? Centro da cidade

Quanto? Grátis

São Paulo

Bloco Agrada Grego

Quando? 10 de fevereiro, a partir das 13h

Onde? Saída do Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras

Quanto? Grátis

Trio do Pedro Sampaio

Quando? 18 de fevereiro, a partir das 13h

Onde? Parque do Ibirapuera

Quanto? Grátis