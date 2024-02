Museu do Ipiranga tem entrada gratuita no Carnaval! Aproveite! No Carnaval de São Paulo, o Museu do Ipiranga abre gratuitamente no dia 12! Que tal aproveitar o feriadão com várias exposições incríveis!

