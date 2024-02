Redação Labuta Bar: samba, petiscos, cerveja gelada e cara de Brasil!

Sabe aquele dia de jogar o chinelo no pé, pouca roupa e beber um drink gelado para rebater o calor do Rio de Janeiro? É para o Labuta Bar que você vai!

Na Av. Gomes de Freire , 256 , o Labuta Bar é a cara do Brasil com cadeiras de praia, gente em pé, samba e um cardápio de bebidas e petiscos de passar vontade.​​​​​​​​​​​​​

Para quem quiser ir petiscar e beber, vai ao lugar certo, até porque delícias é o que não falta, como croquete , torresmo , ostras , sandubas de pernil e de barriga e mais!

Nas bebidas além da clássica cervejinha gelada , que não pode faltar, eles tem uma variedade de drinks para você provar todos.

Além do bar, o Labuta também serve pratos no Labuta Braseiro , dividindo parede. Caso você prefira uma refeição mais reforçada, o Braseiro está cheio de boas opções como os pratos do dia. Para mais informações acesse as redes sociais clicando aqui .

A rua costuma ficar tomada por gente bonita, cadeiras de praia, atendentes servindo nas mesas e o samba rolando! Se programa para chegar cedo e aproveitar muitooo! O Labuta Bar funciona de segunda a sábado das 11h30 às 20h .

