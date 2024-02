KL Jay abre rolê com pista de dança e comida vegetariana! KL Jay vai abrir no centro de SP o Katarina Bar, mais uma opção de bar com música boa, petiscos vegetarianos deliciosos e até uma pista de dança no subsolo! Se liga em mais detalhes:

Home

Gente

Parceiros

Catraca Livre

Agenda

KL Jay abre rolê com pista de dança e comida vegetariana!