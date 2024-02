Redação Forrozin de Mariana Aydar celebra Dominguinhos no Carnaval de SP

No dia 12 de fevereiro, o Forrozin promete agitar as ruas de São Paulo em uma vibrante celebração a Dominguinhos . Comandado pela cantora Mariana Aydar , o bloco vai transformar a capital paulista em uma festa nordestina em pleno carnaval. O desfile é marcado pelo tema “Isso aqui tá bom demais”, em homenagem ao renomado músico brasileiro, no dia que seria seu aniversário de 83 anos.

A energia contagiante do Forrozin ganha ainda mais vida com a presença de talentos como Mestrinho, Cosme Vieira, Bella Raiane e Abner Lima , todos unidos para celebrar o legado de Dominguinhos. Mariana Aydar expressa sua devoção ao artista e promete uma festa cheia de emoção e alegria, mantendo viva a memória do mestre da música brasileira.

Conhecida por sua obra sofisticada e contemporânea, Mariana Aydar recebeu o Grammy Latino em 2020 pelo álbum “Veia Nordestina”, uma verdadeira ode à cultura regional. Com sua voz marcante, ela promete levar o público a uma jornada musical única pelas ruas de São Paulo. O desfile está programado para começar na Avenida Ipiranga, 770, com dispersão na Praça Ramos, 209, às 16h00. Prepare-se para uma folia inesquecível ao som dos ritmos nordestinos!

