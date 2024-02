Redação BaianaSystem e o Navio Pirata ancoram no pós-Carnaval de SP

No coração da zona sul de São Paulo, o Parque Ibirapuera se transforma em um verdadeiro mar de alegria no dia 17 de fevereiro, sábado, com a chegada do BaianaSystem e seu Navio Pirata para o pós-Carnaval 2024. O grupo, famoso por suas misturas sonoras únicas, promete uma festa inesquecível ao lado dos artistas Vandal e Larissa Luz.

Com sua guitarra baiana pulsante e uma energia contagiante, o BaianaSystem vai embalar o público com seus sucessos, como “Lucro”, “Duas Cidades” e “Dia da Caça”, além da nova faixa “Batukerê”. E para deixar a folia ainda mais especial, Vandal e Larissa Luz se juntarão à tripulação do Navio Pirata, trazendo ainda mais brilho para o desfile.

O tema deste ano, “ Batukerê: Toda Fé, Toda Paz “, reflete a essência da celebração proposta pelo BaianaSystem: uma festa que une todas as crenças em um só ritmo. “Esse Carnaval precisa de uma expressão: a expressão que eu quero usar é ‘toda fé, toda paz'”, destaca R usso Passapusso , vocalista do grupo.

O desfile do Navio Pirata começar às 13h na Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente à praça do Obelisco, no Parque Ibirapuera. Ao longo do percurso, o BaianaSystem promete proporcionar uma experiência audiovisual única, com instalações de LED que iluminarão todo o trajeto! Bora fechar a temporada de carnaval no melhor estilo!

