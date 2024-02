Redação Mostra imersiva ‘Sentir Mundo’ chega ao Museu do Amanhã!

Quem nunca imaginou como seria o mundo pelos olhos de uma formiga ou como seria voar como uma borboleta. A exposição “ Sentir Mundo – Uma Jornada Imersiva ” convida os curiosos de todas as idades a mergulharem em uma aventura sensorial única!

Durante essa nova exposição no Museu do Amanhã , os visitantes vão passar por três áreas temáticas para compreender perspectivas de espécies diferentes através de projeções em alta definição, sons característicos, estímulos olfativos.

O dossel da floresta , por dentro do solo e a dança dos insetos são as áreas em que o público vai poder explorar as características dos insetos, da floresta e do solo.

Os visitantes serão surpreendidos por cheiros desenvolvidos especialmente para a mostra, inspirados no ambiente natural, de acordo com o ecossistema que estiverem visitando.

Também é possível se sentir na copa das árvores na área dossel da floresta, por exemplo. Logo depois, acompanhe os detalhes dos insetos, como o barulho das formigas, insetos carregando folhas e sentir o cheiro de terra molhada.

Adicionado um superzoom a imagens de insetos, você vai poder ver bem de pertinho como eles vivem e imaginar como são variadas as percepções que estes seres têm de cada ambiente.

A exposição conta ainda com um conteúdo exclusivo produzido pelo Museu Nacional . Foram desenvolvidos três insetários para apresentar as espécies que fazem parte dos ecossistemas presentes durante o passeio

A mostra “Sentir Mundo – Uma Jornada Imersiva” fica disponível para visitação até 2 de junho e procura trazer mais atenção para a população na vida animal, bem como levantar questões de preservação ambiental .

Funcionando de terça a domingo , das 10h às 18h , com última entrada às 17h. Às terças-feiras a entrada é gratuita . Nos demais dias, os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada.

Te vejo lá!

Mais diversão pelo Rio:

Veja também: Conheça o MAUP, primeiro museu de arte urbana a céu aberto do Rio

Veja também: Queremos! Festival chega com line-up pesadíssimo para 2024!